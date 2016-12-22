На строительном рынке «Синдика» на МКАД загорелась экспозиция домов

На строительном рынке «Синдика» загорелась экспозиция деревянных домов для продажи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Подмосковью, передает ТАСС.

На место возгорания направился руководитель подмосковного ГУ МЧС Алексей Полетыкин, уточнил собеседник агентства.

Другой представитель пресс-службы подмосковного ГУ МЧС заявил ТАСС, что горит подземная парковка на рынке «Синдика». Людей эвакуируют.

Два вертолета Ка-32 готовы к тушению огня, добавил он. «На месте работают пожарные Москвы и Московской области», — заключил он.

«Торговый центр «Синдика» загорелся. Мы рядом находимся. Он просто сгорает. Мы выскочили в последнюю минуту», — сообщила РБК очевидец Светлана.

Строительный рынок «Синдика» находится на 65-м км МКАД.