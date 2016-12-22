Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,41 58,08 EUR Нал. 68,52 68,02 USD Бирж. 58,19 +0,49 EUR Бирж. 68,28 +0,76 USD ЦБ. 57,76 +0,18 EUR ЦБ. 67,53 -0,24 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 4428,90 +7,18 ММВБ 2093,86 +0,27% РТС 1134,30 -0,85% Brent 55,68 -2,30% DJIA 22773,67 -0,01% Nasdaq 6590,18 +0,07% FTSE 7522,87 +0,20%
Новый посол США в России Хантсман назвал свою главную цель
Лента новостей
В Забайкалье возбудили уголовное дело о ДТП с автобусом с детьми 05:24, Общество СМИ узнали о расчетах стрелка из Лас-Вегаса перед атакой 04:56, Общество Васильев отреагировал на избиение водителя охраной главы МВД Дагестана 04:30, Общество Трамп рассказал о своем пожелании к Тиллерсону 04:07, Политика Глава «Газпрома» отреагировал на смерть спортивного директора «Зенита» 03:47, Общество Захарова сравнила депортацию журналиста НТВ с Украины с «охотой на ведьм» 03:33, Политика В Саудовской Аравии три человека погибли при атаке на королевский дворец 02:57, Общество Концерт Сергея Бабкина во Львове сорвали украинские радикалы 02:31, Общество Испанский премьер назвал возможным вариантом смену власти в Каталонии 02:23, Политика В Австрии попал в ДТП кортеж министра внутренних дел 02:13, Общество Роухани заявил о неспособности Трампа разрушить ядерную сделку 01:58, Политика Умер лингвист и академик РАН Вячеслав Иванов 01:32, Общество В Москве полиция вытеснила участников акции протеста с Манежной площади 01:20, Общество Навальный оценил результаты акций протеста в России 01:07, Политика Первая жена Трампа отказалась стать послом США в Чехии 00:48, Политика СК связал смерть пациента скорой с протестами в Петербурге 00:22, Общество Трамп заявил о единственном способе решить вопрос КНДР 00:08, Политика Ходорковский в поздравлении Путину пожелал ему отделить себя от страны 07 окт, 23:38, Политика В Чечне семь человек пострадали при хлопке бытового газа 07 окт, 23:36, Общество Казахстан выразил протест Киргизии в связи с заявлением о вмешательстве 07 окт, 23:20, Политика Полиция отпустила задержанных сторонников Навального в Санкт-Петербурге 07 окт, 22:55, Политика Путина с юбилеем поздравили 10 глав государств 07 окт, 22:10, Политика Акция в поддержку Навального в Санкт-Петербурге. Фоторепортаж 07 окт, 21:57, Фотогалерея  В Ярославле задержали двух участников акции в поддержку Навального 07 окт, 21:55, Общество В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали два торговых центра 07 окт, 21:39, Общество Определился 12-й участник ЧМ-2018 по футболу в России 07 окт, 21:19, Спорт Суд Санкт-Петербурга оштрафовал двух активистов штаба Навального 07 окт, 20:54, Политика От наезда автомобиля в Лондоне пострадали 11 человек 07 окт, 20:30, Общество
Новый посол США в России Хантсман назвал свою главную цель
Политика, 06:15
0
Новый посол США в России Хантсман назвал свою главную цель

Своей основной целью новый посол США в России Джон Хантсман считает восстановление доверия между двумя сверхдержавами. Об этом сообщает KSL.

Хантсман, бывший губернатор штата Юта, прибыл в Солт-Лейк-Сити для того, чтобы принять участие в формальной церемонии принятия присяги. Официальную присягу он принял 29 сентября в Вашингтоне.

Хантсман признал, что отношения между Вашингтоном и Москвой сейчас являются «самыми сложными в мире». При этом их характеризует «низкий уровень доверия». Восстановление доверия между ядерными сверхдержавами будет целью его работы. «Мы не должны думать, что это будет просто или быстро. Но я считаю, что если обе стороны проявят добрую волю, мы сможем преодолеть это препятствие начать совместную эффективную работу по ключевым вопросам», — заявил он.

Ханстман отметил, что Москва и Вашингтон, действуя сообща, смогут вернуть Пхеньян к переговорам. «Действуя сообща Соединенные Штаты и Россия смогут заставить северокорейским режим найти дипломатическое решение проблемы за столом переговоров», — сказал Ханстман. 

Еще одной общей целью России и США Хантсман назвал борьбу с «Исламским государством» (запрещенная в России организация). При этом, по его мнению, и после поражения группировки США и Россия должны продолжить совместную работу для нормализации ситуации в Сирии. «Мы должны работать вместе, чтобы найти надежное политическое решение для этой раздираемой войной страны, которое будет основано на территориальной целостности сирийского государства и защитит интересы всех его граждан», — пояснил посол.

По данным издания, Хантсман должен вернуться в Россию из США во вторник, 10 октября. 

Мормон и рокер: что известно о новом после США в России Хантсмане
Политика

До этого, 7 октября, Хантсман лично встретился с президентом США Дональдом Трампом. ​Американский лидер пожелал дипломату и его супруге удачи в работе по восстановлению российско-американских отношений, когда они приедут в Москву.

Теги: США , Джон Хантсман , Посол
Главное
Испанский премьер назвал возможным вариантом смену власти в Каталонии Политика
Материалы по теме
Новый посол США Хантсман прибыл в Россию Политика
Посол США выразил надежду на завершение «посольских войн» с Россией Политика
Сенат США утвердил кандидатуру Хантсмана на пост посла в России Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку