В Забайкалье возбудили уголовное дело о ДТП с автобусом с детьми

Полиция Забайкальского края возбудила уголовное дело из-за произошедшего накануне ДТП с участием рейсового автобуса, перевозившего детей. Об этом говорится в сообщении регионального управления ведомства.
Уголовное дело было возбуждено по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
Как сообщалось ранее, предварительной версией случившегося стал выезд грузовика на полосу встречного движения. Однако в сообщении МВД отмечается, что по имеющейся информации, «водитель автобуса не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком».
Авария на трассе Чита — Хабаровск произошла накануне. Рейсовый автобус, в котором находились 25 человек, в том числе 11 детей, столкнулся с грузовиком. Водитель грузовика погиб, еще 14 человек пострадали.