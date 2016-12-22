Роухани заявил о неспособности Трампа разрушить ядерную сделку

Усилия президента США Дональда Трампа по отмене ядерной сделки с Ираном ни к чему не приведут. Эти действия только подрывают авторитет США, заявил президент Ирана Хасан Роухани, передает Reuters.

Роухани подчеркнул, что достигнутые соглашения между Ираном и международным сообществом «необратимы». «Никто не может отменить это, ни господин Трамп, ни кто-либо еще... Даже если в мире появятся еще десять Дональдов Трампов, этого не случится», — заявил Роухани.

По мнению иранского президента, нарушение Вашингтоном условий соглашения вызовет негативную реакцию со стороны других стран. «Если Америка допустит какие-либо нарушения, весь мир осудит США, а не Иран. Затем они скажут: «Зачем нам доверять США и подписывать с ними соглашения?».

Американский президент во время выступления на Генассамблее ООН 19 сентября, заявил, что соглашение с Ираном по ядерной программе стало «одним из худших и самых неравных из тех, в которых участвовали Соединенные Штаты». Он также назвал ядерную сделку «позором» для США.

Позднее, 5 октября, источники The Washington Post сообщили о намерении Трампа аннулировать соглашение с Тегераном. Предположительно, он может обратиться к конгрессу с этим предложением 12 октября.