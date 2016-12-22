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Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения
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Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения
Общество, 12:11
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Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте белорусского президента.

«В нашей стране высоко ценят Ваш вклад в развитие белорусско-российских отношений в духе стратегического партнерства. Правильность выбранного нами курса на сближение Беларуси и России подтверждена временем», — сказано в сообщении.

По словам Лукашенко, достижения «союзного строительства очевидны». Белорусский лидер отметил «активную позицию» Путина по расширению интеграции между двумя государствами.

Ранее российского лидера поздравил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Россия была, есть и будет Великой страной и могущественной империей, нравится это кому-то или нет!», — написал Кадыров в своем Instagram.

Владимир Путин 7 октября отмечает 65-летие. Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, президент не запланировал на свой день рождения особых мероприятий. Он проведет множество телефонных переговоров и совещание Совбеза.

Теги: Владимир Путин , Алдександр Лукашенко
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