Опубликовано видео удара ВКС России по боевикам ИГ в Сирии

Минобороны обнародовало видео удара российских Воздушно-космических сил (ВКС) по боевикам террористической группировки «ИГИЛ» (запрещена в России) близ города Меядин. Кадры атаки опубликованы на сайте телеканала «Звезда».

На видео с воздуха видно, как авиаудар наносится по передвигающихся пешком и на внедорожниках боевикам. По словам официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, в результате обстрелов были уничтожены около 80 боевиков, командный пункт группировки, 18 внедорожников с крупнокалиберным вооружением и три склада боеприпасов.

Видео: Телеканал «Звезда»

Кроме того, по данным Минобороны, российские военные ликвидировали несколько десятков боевиков ИГ, среди которых были влиятельные полевые командиры — выходцы из Северного Кавказа, Таджикистана и Ирака.

5 октября, Минобороны ​сообщило, что подлодки «Великий Новгород» и «Колпино» выпустили десять крылатых ракет «Калибр» по ИГ. Целью атаки стали командные пункты, склады оружия и ангары с бронетехникой террористов.