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В США заявили об «акустических атаках» на дипломатов в кубинских отелях
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В США заявили об «акустических атаках» на дипломатов в кубинских отелях
Политика, 02:47
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В США заявили об «акустических атаках» на дипломатов в кубинских отелях

На Кубе американские дипломаты подвергались предполагаемыми «акустическими атаками» не только в дипломатических резиденциях, но также в отелях Nacional и Capri. Об этом сообщается на сайте Консультативного совета по международной безопасности США, который являются частью Государственного департамента.

Как отмечается в сообщении, правительство США наложило ограничение на проживание в данных отелях.

Государственный департамент США получил несколько сообщений от американских граждан, которые ездили на Кубу, о симптомах, наблюдаемых у американских дипломатов. Об этом сообщил неназванный сотрудник Госдепа, передает Reuters. Представитель ведомства отметил, что американское правительство не может подтвердить эти сообщения.

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Так называемые «акустические атаки» на дипломатов в США на Кубе произошли в августе. По данным Госдепа, пострадали 22 сотрудника дипломатической миссии. Как утверждают в американском дипломатическом ведомстве, у американских дипломатов зафиксированы нарушения нервной системы. В сентябре пять сенаторов из республиканской партии направили обращение к госсекретарю Рексу Тиллерсону, в котором потребовали выслать всех кубинских дипломатов из страны и объявить их персонами нон грата.

Во вторник, 3 октября, США выслали из страны 15 дипломатов из Кубы. Как заявил Тиллерсон, такое решение было принято из-за того, что Гавана «неспособна принять соответствующие меры» в связи с «акустическими атаками» на американских дипломатов.

Глава МИД Кубы Бруно Родригес Парриля, выступая на Генеральной ассамблее ООН, призвал не политизировать ситуацию с возможными атаками на дипломатов из США. Он отметил, что расследование данного вопроса продолжается, и кубинские власти приняли все необходимые меры.

Источники Reuters в кубинском правительстве сообщили, что США не предоставили Кубе никаких доказательства того, что «акустические атаки» навредили американским дипломатам. По словам собеседника агентства, Вашингтон также не дал Кубе провести медицинское обследование пострадавших.

Теги: США , Куба , акустические атаки
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