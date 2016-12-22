В США заявили об «акустических атаках» на дипломатов в кубинских отелях

На Кубе американские дипломаты подвергались предполагаемыми «акустическими атаками» не только в дипломатических резиденциях, но также в отелях Nacional и Capri. Об этом сообщается на сайте Консультативного совета по международной безопасности США, который являются частью Государственного департамента.

Как отмечается в сообщении, правительство США наложило ограничение на проживание в данных отелях.

Государственный департамент США получил несколько сообщений от американских граждан, которые ездили на Кубу, о симптомах, наблюдаемых у американских дипломатов. Об этом сообщил неназванный сотрудник Госдепа, передает Reuters. Представитель ведомства отметил, что американское правительство не может подтвердить эти сообщения.

Так называемые «акустические атаки» на дипломатов в США на Кубе произошли в августе. По данным Госдепа, пострадали 22 сотрудника дипломатической миссии. Как утверждают в американском дипломатическом ведомстве, у американских дипломатов зафиксированы нарушения нервной системы. В сентябре пять сенаторов из республиканской партии направили обращение к госсекретарю Рексу Тиллерсону, в котором потребовали выслать всех кубинских дипломатов из страны и объявить их персонами нон грата.



Во вторник, 3 октября, США выслали из страны 15 дипломатов из Кубы. Как заявил Тиллерсон, такое решение было принято из-за того, что Гавана «неспособна принять соответствующие меры» в связи с «акустическими атаками» на американских дипломатов.

Глава МИД Кубы Бруно Родригес Парриля, выступая на Генеральной ассамблее ООН, призвал не политизировать ситуацию с возможными атаками на дипломатов из США. Он отметил, что расследование данного вопроса продолжается, и кубинские власти приняли все необходимые меры.



Источники Reuters в кубинском правительстве сообщили, что США не предоставили Кубе никаких доказательства того, что «акустические атаки» навредили американским дипломатам. По словам собеседника агентства, Вашингтон также не дал Кубе провести медицинское обследование пострадавших.