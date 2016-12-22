В Конгрессе США назначили новые слушания по «Лаборатории Касперского»

Комитет Палаты представителей конгресса США назначил еще одно слушание по делу о российской компании «Лаборатория Касперского», продукцию которой, по мнению американских властей, может использовать российское правительство для шпионажа. Об этом сообщает Reuters.

Комитет палаты представителей по науке, космосу и технологиям назначил слушания на 25 октября. Такое решение было принято после того, как стало известно о том, что поддерживаемые российскими властями хакеры украли классифицированную информацию о кибер-технологиях у сотрудника американского Агентства национальной безопасности, на ноутбуке которого стояло ПО от «Лаборатории Касперского». Об этом написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.



В комитете не уточнили, кто именно будет приглашен для дачи показаний.

Как отмечает агентство, «Лаборатория Касперского» отвергает обвинения со стороны США. В сентябре администрация американского президента Дональда Трампа постановила убрать все программы российской компании с компьютеров ведомства.



В конце сентября глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский выразил уверенность, что в США знают о непричастности его компании к кибершпионажу. Он пояснил, что у него работают тысяча человек, но «это не означает, что какие-то программисты сидят в грязных свитерах в подземелье и каждый пишет какой-то кусочек кода». Касперский отметил, что в его компании люди делают «целые проекты», и сделать что-то незаметно «невозможно».

Касперский отметил, что повышенное внимание со стороны американских властей связано с «политической кампанией» и с желанием бить «по всему российскому». В США полагают, что власти России могут заставить делать «Лабораторию» те или иные действие, добавил Касперский. «Но это не так», — подчеркнул он. По его словам, такая ситуация могла быть стать «приговором всему софтверному бизнесу России».