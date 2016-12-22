Порошенко связал поставки вооружения на Украину с законом о Донбассе

Принятый в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса станет дополнительным аргументом для предоставления Киеву западного вооружения. Об этом говорится в обращении украинского лидера Петра Порошенко на сайте президента Украины.

«Это [законопроект] еще больше укрепляет правовую базу для применения Вооруженных Сил, расширяет их возможности в регионе. Это усиливает аргументы в пользу предоставления Украине оборонительного оружия», — заявил Порошенко. Президент подчеркнул, что Украина оставляет за собой «право на самооборону в соответствии со ст. 51 Устава ООН» (в не говорится о неотъемлемом праве государств на индивидуальную или коллективную самооборону при вооруженном нападении на страну).

Порошенко уточнил, что несмотря на то, что законопроект регламентирует военный аспект действий украинских военнослужащих в Донбассе, ключевым аспектом провозглашен «мирный, политико-демократический путь».

Верховная рада Украины 6 октября в первом чтении приняла президентский законопроект о реинтеграции Донбасса. За принятие законопроекта высказались 233 депутата. В документе Россия называется агрессором, на нее возлагается ответственность за перерегистрацию предприятий, введение в обращение рубля, выдачу российский паспортов и автономеров в Донбассе.

В Кремле заявили, что законопроект о реинтеграции Донбасса противоречит минским соглашениям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что называть Россию страной-агрессором неприемлемо, а законопроект носит «весьма декларативный характер».

Законопроект был внесен в Раду Порошенко 5 октября. В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) также заявили, что законопроект противоречит минским соглашениям в экономической и политической частях. Как заявил РБК депутат Народного совета ДНР Владислав Бриг, законопроект «фактически узаконивает экономическую блокаду» региона.