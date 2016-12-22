Киев получил имущество экс-министра правительства Януковича на $48 млн

Арестованное судом имущество экс-министра ​доходов и сборов Украины Александра Клименко передали государству. Как сообщает телеканал «112 Украина», имущество перешло в управление Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными в результате коррупционных действий.

По словам руководителя Главной военной прокуратуры Анатолия Матиоса, речь идет о 154 объектах недвижимости, 22 транспортных средствах, 1 тыс. железных полувагонах стоимостью 900 млн грн ($33,5 млн), а также о «корпоративных правах юрлиц» на сумму свыше 400 млн грн ($14,9 млн).

«Наконец-то я могу порадовать подозреваемого Клименко, что целостный имущественный комплекс «База охоты и спортивно-любительской рыболовли» общей площадью 3 тыс. кв. м <...>, где Клименко держал медведей и тигров, также передается в управление Национального агентства», — сообщил Матиос.

Как рассказал следователь Главной военной прокуратуры Виталий Опанасенко, после назначения Клименко на должность министра на него и его близких зарегистрировали ряд предприятий в Лихтенштейне, на Виргинских островах и на Кипре. Позднее через эти компании «путем скупки сертификатов подконтрольных Клименко фирм на территорию Украины были введены денежные средства на сумму свыше $1 млрд», пояснил он.

«В дальнейшем эти денежные средства использовались для приобретения элитной недвижимости, движимого имущества и для основания банка «Юнисон», и для функционирования страховой компании «Юнисон», — пояснил представитель прокуратуры.

После смены власти на Украине в 2014 году и отстранения Януковича от управления страной в отношении Клименко было возбуждено уголовное дело по ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Помимо легализации незаконно выведенных средств, правоохранители обвинили экс-министра в причастности к ОПГ, которая совершила преступления против госсобственности.

В начале августа суд в Киеве признал незаконной передачу из госсобственности резиденции «Межигорье» украинскому экс-президенту Виктору Януковичу. В январе стало известно, что Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество бывшего президента.