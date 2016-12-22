В Саудовской Аравии спецслужбы разгромили готовившую теракт ячейку ИГ

В столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, разгромили ячейку группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), планировавшую атаку на оборонное ведомство страны, сообщает Reuters.

В результате рейдов служб безопасности в трех точках саудовской столицы двое сторонников группировки были убиты и еще пятеро задержаны. Один террорист-смертник совершил самоподрыв после того, как сотрудники силовых ведомств королевства окружили помещение, где располагалась мастерская по изготовлению «поясов шахида» и взрывчатых веществ. Другой член группировки был убит в перестрелке в доме, расположенном в округе аль-Намар в Эр-Рияде. ДОстальные сторонники ИГ были задержаны в пригороде аль-Ганамия, где располагалась «штаб-квартира» ячейки. Там силы безопасности изъяли также огнестрельное оружие и взрывчатку.

О подготовке атаки на Министерство обороны королевства саудовским спецслужбам стало известно в сентябре. Сообщается, что в подготовке теракта участвовали двое граждан Йемена и двое уроженцев Саудовской Аравии. Спецслужбы королевства считают, что один из уроженцев Йемена связан с повстанческим движением хутиев, которые ведут борьбу против правительства страны, поддерживаемого коалицией арабских государств, возглавляемых Эр-Риядом.

В июне стало известно, что спецслужбы Саудовской Аравии раскрыли подготовку теракта против паломников в Мекке. Террористы намеревались атаковать крупнейшую мечеть — аль-Харам. При попытке задержания силовиками один из террористов подорвал себя. Живыми были захвачены пятеро участников террористической группы.

В начале июля 2016 года в трех городах Саудовской Аравии — Медине, Эль-Катифе и Джидде — произошла серия террористических атак. Жертвами взрывов стали четыре человека. В причастности к терактам подозревалась ИГ.