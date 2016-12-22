СМИ рассказали о похищении российскими хакерами данных АНБ

Российские хакеры похитили данные Агентства национальной безопасности (АНБ) США, касающиеся его внедрения в сети других стран, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как выяснило издание, данные о том, как АНБ проникает в сети других стран, были похищены с личного компьютера подрядчика, работавшего на агентство. Данные, по информации источника газеты, были похищены при помощи антивируса производства «Лаборатории Касперского». По мнению опрошенных изданием экспертов, этот инцидент является «крупнейшей за последние годы брешью в системе безопасности» и «проливает свет» на то, как российская разведка использует коммерческое программное обеспечение для слежки.

Сам инцидент произошел в 2015 году, однако его факт был обнаружен только весной 2016 года. По мнению источников The Wall Streer Journal, похищенные с помощью антивируса «Лаборатории Касперского» данные могли помочь российским спецслужбам усилить защиту своих собственных компьютерных сетей от взлома АНБ.

Комитет по вооруженным силам американского сената предложил запретить продукты «Лаборатории Касперского» к использованию в госучреждениях в конце июня. Министерство внутренней безопасности США заявило об угрозе, исходящей от программного обеспечения российского разработчика 13 сентября. В течение 30 дней после этого заявления американские госучреждения обязаны отказаться от программ производства российской компании. В «Лаборатории Касперского» отвергли обвинения и назвали их «необоснованными». Компания отметила, что не имеет связей «ни с одним государством мира». 14 сентября главу компании, Евгения Касперского, вызвали для дачи показаний в Конгресс США. 5 октября международный конкурент российской компании в области безопасности данных — NovaStor — обвинила «Лабораторию Касперского» в чтении данных пользователей.







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