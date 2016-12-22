Российско-Германская торговая палата выступила против демонизации России

Президент Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) Райнер Зееле заявил, что «демонизация России противоречит интересам ЕС, так как она зарекомендовала себя как самый надежный поставщик». Об этом он сказал, выступая на Петербургском международном газовом форуме, передает корреспондент РБК.



«Прошлую зиму (зима 2016 года. — РБК) Европа пережила только благодаря газу «Газпрома», — отметил Зееле.

Как сообщалось на сайте ВТП 13 сентября, согласно опросам палаты, бизнес в Германии почти единогласно выступил против закона США о новых санкциях против России. Из 193 участников опроса 90% респондентов-членов ВТП, отвечая на вопрос об ограничительных мерах против Москвы, заявили, что относятся к ним негативно.

Зеле заявлял, что «немецкий бизнес в России отвергает американский закон о санкциях, принятый в одностороннем порядке». Председатель правления Российско-Германской ВТП Маттиас Шепп сравнил новые ограничительные меры с дамокловым мечом, который навис над немецкими компаниями.



В сентябре РБК со ссылкой на Райнера Зееле сообщал, что принятые в США начале августа санкции вызовут финансовые сложности во время работы над проектом «Северный поток-2». Глава ВТП подчеркнул, что все его участники готовы завершить проект при любых обстоятельствах. Он добавил, что влияние новых санкций пока оценивается, но «уже ясно, что финансировать проект с привлечением американских банков будет очень трудно».

В августе президент США Дональд Трамп подписал документ, который утверждает новые санкции против России, Ирана и КНДР.