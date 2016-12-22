СМИ узнали об указании жестко подавлять митинги 7 октября в Петербурге

Петербургским полицейским дали указание жестко подавлять проведение несогласованных акций протеста. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники.

«Полиция будет действовать очень жестко — так, как это было 12 июня. Любые провокации и противоправные действия в центре города будут пресекаться самым решительным образом», — рассказал один из источников агентства.

Ранее политик Алексей Навальный призвал свои штабы провести акции протеста по всей России 7 октября, в день рождения президента Владимира Путина, которому исполняется 65 лет. Целью митингов станет допуск Навального к президентским выборам в марте 2018 года и обеспечение политической конкуренции.

Одна из акций протеста должна пройти на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. Советник председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Иван Краснов сообщил РБК, что акция в Петербурге не согласована, хотя заявку на ее проведение подали еще в конце сентября. «Попытки ее организовать и провести будут незаконными», — подчеркнул Краснов.

Навальный также призвал своих сторонников в Москве выходить «на любую точку Тверской улицы», так как городские власти отказали в проведении акции протеста «без предоставления альтернативной площадки».

Первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник рассказал РБК, что в департамент пришли пять запросов на проведение митингов на площадях Яузские Ворота, Революции, Тверская Застава и Пушкинской. По словам Олейника, в этих местах «отсутствует площадка для проведения публичного мероприятия в форме митинга с заявленным количеством участников в указанные дни».



Навальный 2 октября был арестован Савеловским судом Москвы на 20 суток за «неоднократные призывы к несанкционированным акциям протеста». По словам Навального, его арест стал «подарком на путинский юбилей».