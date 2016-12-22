Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,94 57,60 EUR Нал. 68,25 67,70 USD Бирж. 57,66 -0,24 EUR Бирж. 67,81 -0,25 USD ЦБ. 57,78 -0,15 EUR ЦБ. 67,94 -0,05 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 4185,67 -128,00 ММВБ 2077,09 +0,01% РТС 1137,14 +0,64% Brent 55,84 +0,22% DJIA 22665,12 +0,10% Nasdaq 6528,19 -0,05% FTSE 7467,58 -0,01%
СМИ узнали об указании жестко подавлять митинги 7 октября в Петербурге
Лента новостей
Президент «Анжи» рассказал о судействе в пользу «Зенита» 21:20, Спорт ЦРУ рассекретило документы о запуске СССР первого спутника Земли 21:13, Общество В Киеве задержали корреспондента НТВ 21:08, Политика В ДНР прокомментировали законопроект Порошенко о реинтеграции Донбасса 21:05, Политика РФПИ и саудовский PIF создадут фонд высоких технологий объемом $1 млрд 21:04, Бизнес Жена Караченцова рассказала о неоперабельной опухоли у актера 20:49, Общество Москалькова проверит данные о подмене «казненных» в Чечне 20:33, Общество Начальник полиции Москвы ушел со своей должности 20:20, Политика Сенатор предложил ограничить рекламу гомеопатии 20:17, Общество Грызлов обвинил Верховную раду в блокировке минских соглашений 20:06, Политика Мединский назвал незаконным отзыв у «Матильды» прокатного удостоверения 20:03, Общество Микрофинансисты стали повышать доходность за счет скрытых комиссий 19:58, Финансы «Газпром-Медиа» запустит новый развлекательный телеканал 19:52, Технологии и медиа В Москву впервые прибыл король Саудовской Аравии 19:44, Политика «Газовую ОПЕК» возглавил замглавы Минэнерго 19:43, Экономика Захарова рассказала о гибели россиян при авиакатастрофе в Африке 19:32, Общество В мэрии Москвы ответили на призыв Навального провести акции протеста 19:25, Политика Фондовый праздник: какой актив стал самым прибыльным за квартал 19:23, Деньги Представитель Джабраилова опроверг предъявление ему обвинения 19:16, Общество Глава общественного совета Минкультуры ушел после скандала с «Матильдой» 19:09, Общество На красной ветке метро Москвы произошел сбой из-за инцидента с пассажиром 19:01, Общество Прокремлевские эксперты назвали причины последних отставок губернаторов 18:59, Политика Тактический маневр: что может сделать Владимир Васильев в Дагестане 18:52, Мнение Шарапова объяснила поражение на крупном турнире в Пекине 18:51, Спорт «Газпромнефть» открыла новое нефтяное месторождение на Сахалине 18:50, Бизнес Суд Швеции разрешил остаться 106-летней беженке из Афганистана 18:45, Общество Минобороны введет запрет на фото в интернете по примеру ФСБ 18:33, Политика Стало известно имя нового главы фракции «Единая Россия» в Госдуме 18:28, Политика
СМИ узнали об указании жестко подавлять митинги 7 октября в Петербурге
Политика, 21:27
0
СМИ узнали об указании жестко подавлять митинги 7 октября в Петербурге

Петербургским полицейским дали указание жестко подавлять проведение несогласованных акций протеста. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники.

«Полиция будет действовать очень жестко — так, как это было 12 июня. Любые провокации и противоправные действия в центре города будут пресекаться самым решительным образом», — рассказал один из источников агентства.

Ранее политик Алексей Навальный призвал свои штабы провести акции протеста по всей России 7 октября, в день рождения президента Владимира Путина, которому исполняется 65 лет. Целью митингов станет допуск Навального к президентским выборам в марте 2018 года и обеспечение политической конкуренции.

Одна из акций протеста должна пройти на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. Советник председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Иван Краснов сообщил РБК, что акция в Петербурге не согласована, хотя заявку на ее проведение подали еще в конце сентября. «Попытки ее организовать и провести будут незаконными», — подчеркнул Краснов.

Навальный также призвал своих сторонников в Москве выходить «на любую точку Тверской улицы», так как городские власти отказали в проведении акции протеста «без предоставления альтернативной площадки».

Первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник рассказал РБК, что в департамент пришли пять запросов на проведение митингов на площадях Яузские Ворота, Революции, Тверская Застава и Пушкинской. По словам Олейника, в этих местах «отсутствует площадка для проведения публичного мероприятия в форме митинга с заявленным количеством участников в указанные дни».

Навальный 2 октября был арестован Савеловским судом Москвы на 20 суток за «неоднократные призывы к несанкционированным акциям протеста». По словам Навального, его арест стал «подарком на путинский юбилей».

Теги: Санкт-Петербург , акции протеста , Алексей Навальный
Главное
Минобороны введет запрет на фото в интернете по примеру ФСБ Политика
Материалы по теме
В мэрии Москвы ответили на призыв Навального провести акции протеста Политика
Навальный призвал провести акции в 80 городах в день рождения Путина Политика
В Санкт-Петербурге задержали координатора штаба Навального Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку