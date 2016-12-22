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«Тверской стрелок» обжаловал приговор о пожизненном заключении
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«Тверской стрелок» обжаловал приговор о пожизненном заключении
Общество, 16:56
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«Тверской стрелок» обжаловал приговор о пожизненном заключении

Уголовное дело «тверского стрелка» Сергея Егорова, который получил пожизненный срок за убийство девяти человек, передали в Верховный суд России. Об этом говорится в сообщении на сайте Тверского областного суда.

Также в Верховный суд были переданы жалоба Егорова и возражения прокурора и потерпевших.

В апелляционной жалобе осужденный указывает, что «судебно-психиатрическая экспертиза в отношении него проведена неполно, а приговор чрезмерно суров и подлежит изменению с назначением ему наказания в виде лишения свободы, но не пожизненно».

По мнению Егорова, по делу есть смягчающие обстоятельства: противоправное поведение потерпевших, явка с повинной, сотрудничество с правоохранительными органами.

Представитель прокуратуры просит суд оставить жалобу Егорова без удовлетворения и не изменять приговор Тверского областного суда.

«Тверской стрелок» извинился в последнем слове в суде
Общество

В ночь на 4 июня Сергей Егоров убил девять человек в дачном кооперативе «50 лет Октября» поселка Редкино Тверской области. Во время застолья в компании местных жителей произошел конфликт, после чего Егоров расстрелял их из охотничьего ружья.

Одна из женщин смогла спрятаться и вызвать полицию. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали Егорова. По итогам психиатрической экспертизы Егорова был признан вменяемым. Его судили по п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Во время первого заседания «стрелок» отказался от дачи показаний в суде, сославшись на ст. 51 Конституции России, согласно которой «никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом».

Позднее он заявил, что готов понести наказание. «Если хотите, попросите президента вернуть смертную казнь, я не возражаю», — заявил он. В последнем слове Егоров извинился перед родственниками погибших.

Теги: массовое убийство , Тверь , Сергей Егоров , "тверской стрелок"
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