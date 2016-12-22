«Роснефть» инвестирует в нефтехимию $30 млрд

«Роснефть» планирует активно развивать нефтегазохимию на базе трех кластеров, рассказал вице-президент «Роснефти» Игорь Соглаев, выступая на сессии Российской энергетической недели. «Общая сумма инвестиций, по нашим расчетам, в три кластера будет составлять около $30 млрд», — сказал топ-менеджер.

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на годовом собрании 22 июня назвал нефтехимию новым стратегическим направлением компании. По его словам, «Роснефть» должна увеличить долю нефте- и газохимии в общем объеме нефтеперерабатывающих мощностей компании до 20%, заявил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин, выступая на ее годовом собрании в Сочи.

Первый кластер — Поволжский с двумя «точками приложения усилий» в Самаре и Уфе, отметил Соглаев. Здесь компания планирует построить полимерный комплекс и выпускать ежегодно 2,5 млн т этилена, а также пластиков «ароматического ряда». Также компания планирует развивать «Уфаоргсинтез» («дочка» «Башнефти», подконтрольной «Роснефти») и интегрировать площадку с самарскими и другими европейскими заводами.

Второй кластер — Восточносибирский — может быть создан вместе с китайской Sinopec с центром в Богучанах Красноярского края и на Ангарской площадке (АНХК. — РБК), сказал Соглаев. Здесь «Роснефть» планирует перерабатывать попутный нефтяной газ с месторождений Юрубченского кластера — потенциал ресурсной базы составляет 6 млн т с возможностью увеличения до 15 млн т. «В ближайшие месяцы мы заканчиваем исследования, ТЭО, результаты выходят достаточно положительные. (...) Для нас проект представляет очень высокий интерес», — добавил топ-менеджер. Проект будет реализован «с опорой на сбытовую сеть Sinopec в Китае и Юго-Восточной Азии», отметил он.

Третий кластер будет создан на Дальнем Востоке, где «Роснефть» планирует построить ВНХК. Проект недавно получил новое ускорение, рассказал Соглаев. «Мы принципиально определились с ресурсной базой: комплекс будет строиться на нафте. Не менее 1,5 млн т пиролиз по этилену», — сказал топ-менеджер.

Соглаев также обратил внимание на ограничительные факторы и сложности, с которыми сталкиваются производители нефтегазохимии. Среди них — финансовые. «По финансовой части, безусловно, те геополитические моменты, которые присутствуют сегодня (западные санкции против России. — РБК), влияют на конъюнктуру. (...) И в этом смысле опора — это только российские банки и российская финансовая система», — сказал Соглаев, добавив, что финансирование также могут предоставить «партнеры из дружественных стран».