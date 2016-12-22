Минсельхоз предложил начать поставки турецких томатов не раньше 2018 года

Министерство сельского хозяйства России предложило допускать на отечественный рынок не более 50 тыс. т турецких помидоров. Решение о допуске будет принято не ранее начала 2018 года. Об этом заявил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович в кулуарах Российской энергетической недели, передает корреспондент РБК.

О том, что поставки турецких томатов в Россию начнутся в конце 2017 года, а в год будет импортироваться по 50–60 тыс. т этой продукции, заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, это незначительные объемы. Он отметил, что поставки начнутся в межсезонье, ранней весной и зимой, когда в России эти помидоры не растут.

В конце сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на менеджера крупного производителя тепличных овощей и нескольких представителей отраслевого объединения сообщал, что поставки турецких помидоров в Россию могут возобновить в «экспериментальном» формате в октябре текущего года. «Эксперимент» должен был продлиться в России до весны 2018 года.

Позже замминистра сельского хозяйства Евгений Громыко заявил, что Россия направила Турции предложения по возобновлению поставок томатов. Российская сторона предъявила требования по безопасности и прозрачности поставок.

С 1 января 2016 года Россия ограничила поставки из Турции ряда сельскохозяйственной продукции. Это случилось, после того как в ноябре 2015 года турецкие истребители сбили российский бомбардировщик Су-24.

На данный момент практически все ограничения сняты, однако запрет на ввоз томатов еще действует.