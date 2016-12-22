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В ФСБ рассказали о планах ИГ создать всемирную террористическую сеть
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В ФСБ рассказали о планах ИГ создать всемирную террористическую сеть
Политика, 12:11
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В ФСБ рассказали о планах ИГ создать всемирную террористическую сеть

Лидеры «Исламского государства» (запрещена в России) и других террористических организаций поставили задачу создать новую всемирную террористическую сеть, «практически потерпев поражение» в Сирии и Ираке. Руководство террористических группировок перераспределяет силы и ресурсы на эти цели, заявил директор ФСБ Александр Бортников на совещании руководителей спецслужб, передает «Интерфакс».

«Боевики целенаправленно расползаются за пределы Ближнего Востока, концентрируются в нестабильных регионах с прицелом на создание в них новых очагов напряженности и вооруженных конфликтов», — рассказал он. Террористы активно перебираются в Афганистан, откуда они могут проникнуть на территорию других стран Центральной Азии, а также в Китай и Индию. Кроме того, по словам Бортникова, террористы могут «использовать азиатский плацдарм», чтобы совершить теракты в России.

О том, что террористические организации пытаются создать плацдармы в странах Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии, в апреле предупреждал и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Он призвал страны мира усилить координацию мер по борьбе с терроризмом в рамках международных организаций.

В конце августа ФСБ сообщила о задержании двух членов ИГ, которые намеревались совершить теракты в Москве 1 сентября. В спецслужбе заявили, что один из них готовил нападение с холодным оружием. У другого нашли самодельное взрывное устройство.

Позднее, 2 октября, власти раскрыли и задержали членов ячейки ИГ, которые также готовили теракт в Московском регионе. У задержанных нашли самодельные бомбы, огнестрельное оружие и гранаты. В ФСБ сообщили, что в этой ячейке состояли выходцы с Северного Кавказа.

Теги: Александр Бортников , ФСБ , «Исламское государство»
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