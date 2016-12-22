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Минкультуры сочло дело «Седьмой студии» вопросом несовершенства человека
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Минкультуры сочло дело «Седьмой студии» вопросом несовершенства человека
Дело Серебренникова, 10:12
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Минкультуры сочло дело «Седьмой студии» вопросом несовершенства человека

Дело о «Седьмой студии» является «вопросом несовершенства человека», а не законодательства. Такое мнение в интервью «РИА Новости» высказал заместитель министра культуры Александр Журавский.

«Конечно, правоприменительная практика свидетельствует о том, что совершенствование действующего законодательства актуально всегда», — отметил чиновник, подчеркнув, что «дело «Седьмой студии», по его мнению, «это не вопрос несовершенства законодательства», а «вопрос несовершенства человека». «Расходование бюджетных средств всегда будет тщательно контролироваться», — подчеркнул Журавский.

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В настоящее время, по его словам, существует «ряд механизмов поддержки современного театра». Среди них ежегодные дотации в сумме порядка 200 млн руб. на региональные театральные и музыкальные проекты. Помимо этого, как уточнил замминистра, в следующем году на 44% будут проиндексированы президентские гранты, которые в том числе получают театры. Их, по данным Журавского, в 2018 году получат такие учреждения, как Студия театрального искусства Сергея Женовача, Губернский театр, а также Геликон-опера и Театр Наций.

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Помимо этого около полумиллиарда рублей в этом году, как добавил собеседник агентства, было выделено на проект «Большие гастроли», в рамках которого зрители со всей России могут увидеть лучшие постановки театров страны. Эта программа, как уточнил Журавский, охватывает 237 театров в 83 регионах России.

Также 300 млн руб., по информации замглавы ведомства, впредь будет выделяться на поддержку детских, кукольных и молодежных театров, а еще 670 млн руб. — на поддержку театров в городах с населением до 300 тыс. человек.

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В настоящий момент фигурантами дела «Седьмой студии» являются ​режиссер Кирилл Серебренников, бывший бухгалтер этой организации Нина Масляева, гендиректор студии Юрий Итин и экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский. Всех их подозревают в мошенничестве с госсредствами. Серебренникова следователи, в частности, обвиняют в организации хищения 68 млн руб., выделенных Минкультуры в 2011–2014 годах на реализацию театрального проекта «Платформа» на базе «Седьмой студии».

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По версии следствия, проект предоставлял государству завышенные отчеты о расходах, в то время как бюджетные деньги выводились из организации с помощью фирм-однодневок. Серебренников, который находится в рамках этого производства под домашним арестом, свою вину отрицает.

Теги: Минкультуры , Кирилл Серебренников , «Седьмая студия»
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