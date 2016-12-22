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Европейский университет сменил статус на НИИ
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Европейский университет сменил статус на НИИ
Общество, 02:25
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Европейский университет сменил статус на НИИ

Европейский университет в Санкт-Петербурге, у которого по решению суда аннулировали образовательную лицензию, изменил свой статус с вуза на научно-исследовательский институт. Об этом сообщила руководитель аппарата ректора Алла Самолетова со ссылкой на ректора вуза Николая Вахтина, передает ТАСС.

По ее словам, статус НИИ будет действовать до того, как вуз не получит образовательную лицензию. Самолетова отметила, что Европейский университет будет «существовать в форме научно-исследовательского института с просветительской экспертной повесткой». «Мы будем пытаться получить лицензию до бесконечности, но не знаем, сколько на это потребуется времени», — сказала она.

Информацию о смене статуса Европейского университета Самолетова также подтвердила РБК. «Сейчас речь идет о том, чтобы пока нет лицензии, которую будем стараться получать, то займемся научной и просветительской деятельностью. Студентов у нас уже нет — с 25 июня 10 человек перевели в другие вузы либо отчислились по собственному желанию. Никаких оптимизаций штата не будет — у нас останется такое же количество сотрудников», — заявила Самолетова

Лицензия университета была аннулирована в марте по решению Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти. Проблемы у вуза начались в июле 2016 года, когда занимавший на тот момент должность депутата петербургского парламента Виталий Милонов подал жалобу в Генеральную прокуратуру. В ней он пожаловался на отсутствие в университете медпункта. Кроме того, по мнению депутата, в здании вуза проводилась незаконная перепланировка, а студенты получают стипендии в конвертах в валюте. В вузе эту информацию назвали ложной.

После заявления депутата в Европейском университете был проведен ряд проверок, в ходе которых Рособрнадзор обнаружил 120 нарушений. Вуз позже заявил, что полностью их устранил. Но Рособрнадзор заявлял, что некоторые несоответствия нормам все еще остались. Ведомство приостановило лицензию вуза 9 декабря.

Теги: университет , статус , Европейский университет в Петербурге
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