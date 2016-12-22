СМИ узнали об отказе автору работы о власовцах в степени доктора наук

Министерство образования и науки отказалось присуждать степень доктора исторических наук петербургскому историку Кириллу Александрову, который защитил в 2016 году диссертацию о власовском движении. Приказ министерства поступил в распоряжение «Фонтанки».

«Всё, что я мог сделать, я сделал. В моей жизни это ничего не изменит. У меня не было цели получать степень той ценой, которая была предложена», — сообщил изданию ученый. Он рассказал, что впервые узнал об этом решении от журналистов, однако еще с середины лета Александров предполагал, что ему могут отказать в присуждении степени.

Как сообщает «Фонтанка», историк защитил работу «Генералитет и офицерские кадры вооруженных формирований Комитета освобождения народов России 1943–1946 годов» 1 марта 2016 года. В диссертации изучался кадровый состав власовской армии и его формирование, в том числе причины перехода красноармейцев в соединение, воевавшее во время Второй мировой против СССР.

На заседание комиссии по защите пришли активисты «Народного собора» и ветеранских организаций, которые публично обвинили историка в чрезмерном восхвалении власовцев.​ Сторонники КПРФ пикетировали Санкт-Петербургский институт истории РАН, а движение «Народный собор» обратилось по поводу работы Александрова в прокуратуру.