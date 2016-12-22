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Путин призвал власти Мьянмы решить конфликт политическим путем
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Путин призвал власти Мьянмы решить конфликт политическим путем
Политика, 15:07
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Путин призвал власти Мьянмы решить конфликт политическим путем

Этноконфессиональные проблемы в Мьянме нужно решать политическим путем, без нарушения прав человека, заявил на церемонии вручения верительных грамот в Кремле президент Владимир Путин. Церемонию вручения показывал канал «Россия 24».

Глава государства выразил обеспокоенность ситуацией в Мьянме. «Призываем все стороны к сдержанности», — сказал Путин, говоря о конфликте между властями и мусульманами-рохинджа.

Ранее сообщалось, что Путин выразил обеспокоенность ситуацией в Каталонии, выступая на церемонии вручения верительных грамот. Он заявил, что «очень переживает за Испанию».

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Церемония вручения верительных грамот по традиции прошла в Кремле в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Верительная грамота является документом, который позволяет представительствам иностранных государств вести работу в России. Он передается главе российского государства дипработниками высшего уровня. На церемонии в Кремле президенту России передали верительные грамоты послы 30 государств.

Мьянманское правительство считает рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. Конфликт между этой этноконфессиональной группой и властями Мьянмы обострился в августе 2017 года, когда вооруженная группировка «Араканская армия спасения рохинджа» напала на мьянманские силы безопасности. В ответ власти развернули полицейскую операцию, которая переросла в гонения против рохинджа и гуманитарный кризис. В соседний Бангладеш бежало более 400 тыс. рохинджа.

Теги: Владимир Путин , Мьянма
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