Глава Минобрнауки заявила о «своем видении истории» у Мединского

В диссертации министра культуры Владимира Мединского на соискание степени доктора исторических наук нет плагиата, а сама работа является его «видением истории», заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева. Об этом сообщает «РИА Новости».

По ее словам, два диссертационных совета положительно отозвались о диссертации Мединского. Кроме того, Васильева отметила, что в научной работе министра культуры нет плагиата. «Ну, а то, что автор представил свое видение истории, то это уже как раз та сама полемическая история, которая должна быть», — заключила она.

Ранее сообщалось, что 2 октября экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) большинством голосов предложил лишить министра культуры Владимира Мединского ученой степени доктора исторических наук. Согласно заключению экспертов, работа не отвечает критериям научной новизны, имеет фактические ошибки, а также отличается предвзятым и непрофессиональным отношением к источникам.

Пресс-секретарь Мединского Ирина Казначеева назвала выводы экспертной комиссии ВАК «техническими» и добавила, что окончательное решение будет за президиумом ВАК. Она привела в пример Белгородский государственный университет (БелГУ), где диссовет признал работу Мединского соответствующей научной степени. Ректор БелГУ выразил недоумение решением экспертного совета ВАК.

Решение о лишении научной степени принимается в три этапа. Сначала оно должно пройти обсуждение в диссовете ВУЗа, затем — в экспертном совете ВАК. Окончательное решение принимается президиумом ВАК.