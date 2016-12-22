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В МИД Венгрии назвали «ударом в спину» украинский закон об образовании
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В МИД Венгрии назвали «ударом в спину» украинский закон об образовании
Политика, 06:33
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В МИД Венгрии назвали «ударом в спину» украинский закон об образовании

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал «ударом в спину» принятие закона «Об образовании» на Украине. Об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел Румынии Теодором Мелешкану, сообщает «Радио Свобода».

Сийярто назвал «вполне естественным и нормальным» совместное выступление Венгрии и Румынии против нового украинского закона. По его словам, Венгрия заинтересована в сохранении стратегического контакта с Румынией по этому вопросу, так как «гораздо лучше создавать истории успеха, чем иметь дело с конфликтами». По мнению Сийярто, новый закон об образовании противоречит соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, подписание которого поддержали Румыния и Венгрия.

Также глава МИД увидел «серьезную угрозу» в том, что на рассмотрении парламентариев Украины находятся и законопроекты о языке и гражданстве. Будапешт, по словам Сийярто, считает, что новый закон об образовании нарушает права национальных меньшинств Украины.

Ранее 26 сентября Сийярто также посоветовал президенту Украины Петру Порошенко забыть о «европейской Украине». Он заявил, что Венгрия будет блокировать любые решения в рамках ЕС по дальнейшей интеграции Украины и при необходимости может применить право вето.

Закон «Об образовании» был одобрен Верховной радой 5 сентября и подписан Порошенко 25 сентября. По словам украинского лидера, закон «позволит провести глубокую всеобъемлющую образовательную реформу, которая повысит качество образования и конкурентоспособность молодого поколения на рынке труда».

По новому закону нацменьшинства смогут учиться в школе на родном языке только до пятого класса. В их число не входят «коренные народы», такие как лемки, бойки, галичане, подоляне и крымские татары. Для всех остальных языком образовательного процесса станет украинский.

В Госдуме назвали новый закон «актом этноцида русского народа» на Украине. По мнению депутатов, закон нарушает Конституцию Украины и «попирает базовые стандарты ООН и Совета Европы о защите языковой самобытности коренных народов и национальных меньшинств». Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер заявил, что принятие закона об образовании является «необходимым». ​По его словам, Украина должна провести переговоры с Венгрией и западными соседями по этому вопросу, однако Волкер не упомянул при этом Россию как одну из заинтересованных сторон.
 
Теги: Украина , Венгрия , закон об образовании
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