Генсек ООН призвал Испанию решить проблему Каталонии с помощью демократии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал испанские власти снизить эскалацию конфликта вокруг Каталонии при помощи демократических мер. Об этом на брифинге заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, говорится в сообщении на сайте ООН.

«Генеральный секретарь надеется, что демократические институты Испании найдут решение проблемы», — сообщил Хак. Он отметил, что верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн потребовал, чтобы власти Испании провели «тщательное, независимое и беспристрастное расследование» всех актов насилия, которые произошли в день референдума о независимости Каталонии 1 октября.

Власти региона заявляли, что 90% избирателей (более 2 млн человек) проголосовали за независимость Каталонии, против выступили 7% голосовавших (176,5 тыс. человек). Каталонский министр иностранных дел Рауль Ромава заявил, что результаты голосования показали «абсолютное величие» гражданской позиции жителей региона. Премьер-министр Испании Мариано Рахой назвал референдум противоречащим «закону, праву и Конституции». Еврокомиссия также назвала проведенный референдум незаконным и призвала Испанию и Каталонию начать диалог.

Сотрудники правоохранительных органов попытались сорвать работу избирательных комиссий и изъять урны с бюллетенями. В результате столкновений с полицией пострадали 963 человека. Власти Испании заявили, что правоохранители были вынуждены применить силу против демонстрантов, которые начали бросать в полицейских камни и строить баррикады.