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Суд назначил главе штаба Навального 20 суток ареста
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Суд назначил главе штаба Навального 20 суток ареста
Политика, 22:55
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Суд назначил главе штаба Навального 20 суток ареста

Савеловский суд Москвы назначил 20 суток административного ареста главе штаба Алексея Навального Леониду Волкову за призывы к несанкционированному митингу, об этом в своем Twitter сообщил глава юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. По его словам, Волкова арестовали на 20 суток.

«Суд признал Волкова виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ и назначил ему административное наказание в виде административного ареста сроком на 20 суток», — рассказали ТАСС в пресс-службе Савеловского суда. Позднее Жданов рассказал РБК, что Волков объявил голодовку.

Леонида Волкова задержали в Нижнем Новгороде 29 сентября. До этого координатор регионального штаба Навального Анна Юдина сообщила РБК, что Волков находился в полиции, куда пришел написать жалобу на демонтаж сцены. Сцена предназначалась для митинга, который, по мнению сторонников Навального, администрация города согласовала.

Основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), оппозиционного политика Алексея Навального полиция задержала в подъезде дома в Москве утром 29 сентября. Он намеревался отправиться на вокзал и выехать в Нижний Новгород. Там у него была запланирована встреча со сторонниками. 2 октября Симоновский суд Москвы назначил Навальному 20 суток ареста за призывы к «несанкционированным публичным акциям протеста».

По версии Навального, митинг в Нижнем Новгороде был одобрен властями. Однако они, как политик пишет в своем блоке, отозвали согласование акции «по телефону». что нарушает закон. Власти города, в свою очередь, указывали, что не согласовали проведение митинга Навального. В управлении МВД по области указывали, что «мероприятие незаконно» и создавала «риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка».

Теги: суд , арест , Леонид Волков
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