Рекордное число НКО подало заявки на президентские гранты

На предоставление президентских грантов подали заявки ​9543 некоммерческих организации (НКО), говорится в сообщении Фонда президентских грантов, которое поступило в РБК.

Российские НКО претендуют на грантовый фонд размером свыше 4,5 млрд руб. Число подавших заявки организаций является рекордным за все время существования системы президентских грантов, с 2006 года.

В 2017 году, согласно документу, на второй конкурс президентских грантов подано на 44% больше проектов, и в два раза больше, чем подавалось всем выдающим гранты организациям в прошлые годы.

По данным, изложенным в пресс-релизе фонда, 19% заявок поступили из Москвы. Причем их количество по сравнению с первым конкурсом увеличилось на 19,2%. Рост числа заявок из регионов составил 51,5%.

Наибольший прирост, по данным фонда, показали проекты направления «поддержка проектов в области культуры и искусства», «поддержка семьи, материнства, отцовства и детства» и «охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни».

Всего, как отчитывается фонд, по итогам второго конкурса на гранты претендует 8,01 тыс. НКО. Общее число участников конкурса за 2017 год превысило 10 тыс. НКО. Притом 38% заявителей не участвовали ни в одном конкурсе в 2014–2016 годах.

​По итогам первого конкурса решением президента Владимира Путина выделено 2,25 млрд руб. на реализацию 970 проектов НКО. Итоги второго конкурса подведут 24 ноября.

Как следует из информации, размещенной на сайте фонда президентских грантов, заявки принимались с 16 августа по 29 сентября 2017 года согласно распоряжению президента от 3 апреля. Распоряжением президента от 26 июля общий размер грантов был увеличен с 4,3 до 7 млрд руб. В итоге грантовый фонд второго конкурса составляет более 4,5 млрд руб.