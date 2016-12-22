Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·NewsPink
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,21 57,67 EUR Нал. 68,44 67,79 USD Бирж. 57,83 +0,35 EUR Бирж. 67,96 +0,02 USD ЦБ. 57,81 -0,20 EUR ЦБ. 67,91 -0,54 EUR/USD 1,18 -0,01 BTC/USD Бирж. 4412,26 +35,04 ММВБ 2074,44 -0,13% РТС 1129,98 -0,60% Brent 55,86 -1,19% DJIA 22469,77 +0,29% Nasdaq 6525,51 +0,45% FTSE 7428,42 +0,75%
Fitch повысило прогноз по росту ВВП России в 2017 году
Лента новостей
Посольство не получало данных о пострадавших в Лас-Вегасе россиянах 17:28, Общество ФСБ раскрыла похищавшую земли Минобороны ОПГ с участием чиновников 17:27, Общество ИГ взяло на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе 17:27, Политика Медведев заявил о создании четырех территорий опережающего развития 17:22, Экономика Экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского степени доктора наук 17:21, Общество Как женщина-ресторатор смогла составить конкуренцию успешным мужчинам 17:18, Спецпроект РБК PINK Медведев выразил соболезнования родственникам жертв стрельбы в Лас-Вегасе 17:14, Общество Скованные одной цепью: главное из мира криптовалют 17:08, Технологии и медиа Крупнейшие случаи массовых убийств в США в XXI веке 16:58, Фотогалерея  Выставка «Золотая осень — 2017» делает ставку на экспортный потенциал АПК 16:54, Партнерский материал СКР начал проверку после возгорания двигателя самолета в Якутии 16:54, Общество AP узнало о пострадавших от «акустической атаки» на Кубе шпионах из США 16:37, Политика В Петербурге суд не принял иск вдовы племянника Николая II к Учителю 16:25, Общество Шериф сообщил о самоубийстве стрелка в Лас-Вегасе до прибытия полицейских 16:24, Общество Аналитики зафиксировали идущий через Россию интернет-трафик из КНДР 16:18, Технологии и медиа Силуанов объяснил засекречивание прогнозов по дивидендам госкомпаний 16:15, Экономика Заключенного нашли мертвым в СИЗО «Бутырка» 16:15, Общество Число раненых при стрельбе в Лас-Вегасе превысило 400 человек 16:04, Общество Скрывшего службу в армии США полицейского осудили на два года колонии 15:56, Общество Гол «Спартака» вошел в тройку лучших во втором туре Лиги чемпионов 15:52, Спорт Киев обвинил лидера Комитета спасения Украины в поджоге синагоги 15:25, Политика ФСБ рассказала о гибели сотрудника в бою на границе с Украиной 15:25, Общество Правительству рекомендовали повысить доходы регионов от алкоголя и табака 15:14, Экономика Почти половина молодых россиян не слышала о сталинских репрессиях 15:13, Общество Власти Каталонии назвали сроки решения о провозглашении независимости 15:12, Политика В Забайкалье 36 человек стали фигурантами дела о краже скота 15:02, Общество
Fitch повысило прогноз по росту ВВП России в 2017 году
Экономика, 17:37
0
Fitch повысило прогноз по росту ВВП России в 2017 году

Международное рейтинговое агентство Fitch пересмотрело прогноз по росту ВВП России в 2017 году, улучшив его с 1,6%, ожидавшихся в июне, до 2%. Об этом говорится в поступившем в РБК докладе агентства.

Такое решение, как пояснили эксперты, было связано с тем, что в России быстрее, чем предполагалось, произошло увеличение внутреннего спроса. 

«Экономический рост во втором квартале 2017 года ускорился до 2,5% в годовом выражении по сравнению с 0,5% в первом квартале благодаря частному потреблению и инвестициям», — говорится в документе. Помимо этого, по данным агентства, в России был восстановлен уровень инвестиций в экономику. Этому, как уточнили в Fitch, «способствовало развитие сектора малого и среднего бизнеса, а также такие проекты, как газопровод [«Северный поток»] и мост через Керченский пролив».

«Мы прогнозируем, что рост [ВВП России] в среднем в 2018-2019 годах составит более 2%», — также сообщили эксперты, пояснив, что, по их данным, это должно произойти на фоне «снижения неопределенности, ослабления денежно-кредитной политики [государства], укрепления рубля и благоприятного прогноза цен на нефть».

Существенные структурные реформы для отмены потенциального роста в России, как считают в Fitch, маловероятны до президентских выборов в 2018 году.

Помимо этого Fitch, согласно документу, также улучшило прогноз роста мировой экономики в 2017 году до 3,1%. «В этом году глобальная экономика заметно улучшилась и теперь, как ожидается, продемонстрирует свое рекордное увеличение с 2010 года», — уточняется в докладе. Подобные прогнозы эксперты объяснили тем, что в странах с развитой экономикой улучшается ситуация на рынках труда. В 2018 году, как полагают в Fitch, мировая экономика в связи с этим вырастет до 3,2%.

Ранее, 23 сентября, Fitch улучшило прогноз суверенного кредитного рейтинга России со «стабильного» на «позитивный». Россия, как утверждали тогда представители агентства, «продолжает демонстрировать прогресс в укреплении своей экономической политики, подкрепленной более гибким обменным курсом, твердой приверженностью инфляционному таргетированию и разумной бюджетной стратегией». При этом долгосрочные рейтинги дефолта эмитента России в национальной и иностранной валютах на инвестиционном уровне, по версии Fitch, остались тогда на прежнем уровне — BBB-.

Теги: Россия , Fitch , ВВП , Прогноз , Экономика
Главное
ИГ взяло на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе Политика
Материалы по теме
Минпромторг назвал решение Fitch следствием снижения сырьевой зависимости Экономика
Fitch присвоило «позитивный» прогноз кредитному рейтингу России Экономика
В Fitch назвали несколько сценариев будущего Бинбанка Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку