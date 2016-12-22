Fitch повысило прогноз по росту ВВП России в 2017 году

Международное рейтинговое агентство Fitch пересмотрело прогноз по росту ВВП России в 2017 году, улучшив его с 1,6%, ожидавшихся в июне, до 2%. Об этом говорится в поступившем в РБК докладе агентства.

Такое решение, как пояснили эксперты, было связано с тем, что в России быстрее, чем предполагалось, произошло увеличение внутреннего спроса.

«Экономический рост во втором квартале 2017 года ускорился до 2,5% в годовом выражении по сравнению с 0,5% в первом квартале благодаря частному потреблению и инвестициям», — говорится в документе. Помимо этого, по данным агентства, в России был восстановлен уровень инвестиций в экономику. Этому, как уточнили в Fitch, «способствовало развитие сектора малого и среднего бизнеса, а также такие проекты, как газопровод [«Северный поток»] и мост через Керченский пролив».

«Мы прогнозируем, что рост [ВВП России] в среднем в 2018-2019 годах составит более 2%», — также сообщили эксперты, пояснив, что, по их данным, это должно произойти на фоне «снижения неопределенности, ослабления денежно-кредитной политики [государства], укрепления рубля и благоприятного прогноза цен на нефть».

Существенные структурные реформы для отмены потенциального роста в России, как считают в Fitch, маловероятны до президентских выборов в 2018 году.

Помимо этого Fitch, согласно документу, также улучшило прогноз роста мировой экономики в 2017 году до 3,1%. «В этом году глобальная экономика заметно улучшилась и теперь, как ожидается, продемонстрирует свое рекордное увеличение с 2010 года», — уточняется в докладе. Подобные прогнозы эксперты объяснили тем, что в странах с развитой экономикой улучшается ситуация на рынках труда. В 2018 году, как полагают в Fitch, мировая экономика в связи с этим вырастет до 3,2%.

Ранее, 23 сентября, Fitch улучшило прогноз суверенного кредитного рейтинга России со «стабильного» на «позитивный». Россия, как утверждали тогда представители агентства, «продолжает демонстрировать прогресс в укреплении своей экономической политики, подкрепленной более гибким обменным курсом, твердой приверженностью инфляционному таргетированию и разумной бюджетной стратегией». При этом долгосрочные рейтинги дефолта эмитента России в национальной и иностранной валютах на инвестиционном уровне, по версии Fitch, остались тогда на прежнем уровне — BBB-.