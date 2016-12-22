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Экс-сотрудник «ВКонтакте» нашел противоречия в ответе Дурова ФСБ
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Экс-сотрудник «ВКонтакте» нашел противоречия в ответе Дурова ФСБ
Общество, 17:53
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Экс-сотрудник «ВКонтакте» нашел противоречия в ответе Дурова ФСБ

Бывший сотрудник «ВКонтакте» Антон Розенберг, ведущий судебный спор с основателем социальной сети и мессенджера Telegram Павлом Дуровым, раскритиковал заявление своего оппонента о преследовании со стороны ФСБ.

В конце сентября Дуров ​сообщил, что получил запрос от ФСБ с требованием расшифровать переписку пользователей. В ответ основатель Telegram заявил, что компания продолжит обеспечивать защиту конфиденциальности, и подчеркнул, что лично на него давление не повлияет из-за минимизации деловых связей с Россией.

В частности, по словам Дурова, российское юридическое лицо «Телеграф» в июне потеряло контракт с Telegram Messenger. «[Компания] отпустила всех своих сотрудников и сменила своего владельца. К сентябрю, когда российские власти начали посылать предупреждения в наш лондонский офис, им было не на кого ориентироваться в своей юрисдикции, даже на российских модераторов спама», — писал Дуров.

Розенберг называет это заявление манипуляцией. «ООО «Телеграф» подало на меня в суд 7 августа, и в иске утверждается, что Telegram Messenger LLP в одностороннем порядке отказалось от заключения контракта (а не разорвало текущий) с ООО «Телеграф» из-за меня», — утверждает программист.

По словам Розенберга, опубликованные письма от ФСБ датируются 31 августа и 14 сентября. «При этом в тексте ФСБ говорится, что запрос в Telegram Messenger LLP был отправлен 14 июля и что письмо было получено в Лондоне 21 июля», — заявил Розенберг. Он утверждает, что сотрудники ООО «Телеграф» были перерегистрированы на офшорную компанию только десять дней спустя, 31 июля — 1 августа.

«Больше ничего не поменялось, команда Telegram работала в том же офисе в Доме Зингера вплоть до публикации моей истории 18 сентября. И даже сейчас офис остается там же. Люди туда пока просто не ходят, но рабочие компьютеры, скажем, по-прежнему стоят там, никем не охраняемые. 29 августа юрист ООО «Телеграф» заявляла в суде, что офис ООО «Телеграф» по-прежнему находится в Доме Зингера, и должна была принести договор аренды на следующий суд», — сообщает Розенберг.

РБК направил запрос Павлу Дурову.

Скандал вокруг Telegram возник 18 сентября, когда Розенберг опубликовал статью об обстоятельствах своего увольнения из ООО «Телеграм».

Розенберг утверждал, что брат Павла Дурова Николай был влюблен в его супругу Екатерину. Из-за этого, по словам Розенберга, между ним и Николаем Дуровым возник личный конфликт, ставший реальной причиной увольнения. Также Розенберг сообщил, что ООО «Телеграф» подало на него в суд с заявленным ущербом 100 млн руб. за разглашение коммерческой тайны.

В ответном заявлении Павел Дуров назвал статью Розенберга «сюрреалистической историей» с целью вымогательства. «Это не «Телеграф» требовал у Розенберга 100 млн руб., а Розенберг вымогал у «Телеграфа» 30 млн руб.», — написал основатель Telegram, назвав Розенберга человеком, «который решил разменять оказанное ему доверие на 30 млн руб».

Автор: Дмитрий Окрест.
Теги: Павел Дуров , Telegram , "ВКонтакте"
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