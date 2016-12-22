Полиция назвала имя стрелка из Лас-Вегаса

Человеком, расстрелявшим гостей фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе и убившим более 50 человек, стал 64-летний местный житель Стивен Пэддок, сообщил шериф полиции Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо.

По его словам, в доме Пэддока полиция обнаружила целый склад огнестрельного оружия.

Ранее полиция заявляла, что, по предварительным данным, убийца был «одиноким волком», не связанным с какой-либо экстремистской организацией.

Атака в Лас-Вегасе случилась вечером 1 октября 2017 года. Точное число жертв трагедии пока неизвестно, однако уже понятно, что Пэддок стал виновником самого массового убийства с применением огнестрельного оружия в истории США.