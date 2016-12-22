WSJ узнала о планах США ликвидировать представительство талибов в Катаре

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает план, который будет направлен на закрытие политического представительства запрещенного в России движения «Талибан» в Катаре. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal.

Как отмечают источники газеты, данная инициатива вызвала «возражения со стороны чиновников в Госдепартаменте», которые говорят, что это может навредить интересам США в Афганистане и подорвать «попытки Трампа вытянуть Вашингтон из войны».

Ряд сотрудников Госдепа США, специализирующихся на Южной Азии, в конце сентября направили представителям администрации послание, в котором попросили воздержаться от закрытия представительств талибов.

«Талантливые чиновники будут продолжать эти усилия [по прекращению войны в Афганистане]. Мы готовы поддерживать процесс примирения, и это не ставится под вопрос», — рассказала изданию представитель внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт. При этом она добавила, что в Вашингтоне есть сомнения относительно готовности «Талибана» серьезно в участвовать в урегулировании конфликта.

WSJ подчеркивает, что представительство талибов в Дохе было открыто в 2013 году при поддержке властей США, Афганистана и Катара. Предполагалось, что дипломатическое ведомство активизирует переговорной процесс, однако, по данным газеты, надежды Вашингтона на это «не оправдались». «Этот шаг должен быть согласован с властями Афганистана, которые обсуждали эту инициативу с чиновниками США», — пояснил собеседник издания. При этом «Талибан» ранее неоднократно заявлял, что в случае закрытия его представительства мирное урегулирование в Афганистане «станет невозможным».