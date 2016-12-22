«Вконтакте» ограничила фоновое прослушивание музыки в приложениях

Социальные сети «Вконтакте» и «Одноклассники» ограничили фоновое прослушивание музыки в мобильных приложениях до часа в сутки. Об этом со ссылкой на агентство ​United Media Agency (UMA) сообщает издание vc.ru.

Изменения вступили в силу с 1 октября. Введенная мера коснулась не только официальных приложений соцсетей, но и отдельного приложения для прослушивания музыки Boom.

Как пояснили изданию в UMA, такие изменения — одно из условий соглашения с правообладателями, среди которых Universal Music Group, Warner Music Group, Sony Music Entertainment и Merlin Network. При этом со временем ограничение фонового прослушивания музыки будет сокращено до 30 мин. в сутки.

Для того, чтобы слушать музыку без ограничений, теперь необходимо оформлять платную подписку за 149 руб. в месяц. ​В веб-версии, как отмечает vc.ru, прослушивание музыки по-прежнему не ограничивается.

​