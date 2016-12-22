Макрон осудил нападение на прохожих на вокзале в Марселе

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал нападение на вокзале в Марселе, в результате которого погибли две женщины, «варварским поступком». Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Глубоко возмущен этим варварским поступком. Я разделяю боль вместе с семьями и близкими жертв нападения», — написал он. Макрон также отметил работу военнослужащих и полицейских, которые действовали «хладнокровно и эффективно».

​Нападение на вокзале Сен-Шарль в Марселе произошло ранее, 1 октября. Неизвестный ударил ножом двух женщин, от полученных ранений они умерли. Во время нападения убийца крикнул «Аллах акбар».

Reuters со ссылкой на очевидцев сообщал, что мужчина набросился на женщину и девушку. Женщине он перерезал горло, а девушку ударил ножом в живот.

Полиция Марселя сообщала, что на вокзале была проведена спецоперация, в результате которой преступника убили. В правоохранительных органах допустили, что нападение могло быть терактом. Антитеррористический отдел французской прокуратуры начал расследование. Глава французского МИДа Жерар Коломб заявил, что лично примет в нем участие. Позже в полиции сообщили, что личность нападавшего установлена.