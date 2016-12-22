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Макрон осудил нападение на прохожих на вокзале в Марселе
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Макрон осудил нападение на прохожих на вокзале в Марселе
Политика, 21:30
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Макрон осудил нападение на прохожих на вокзале в Марселе

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал нападение на вокзале в Марселе, в результате которого погибли две женщины, «варварским поступком». Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Глубоко возмущен этим варварским поступком. Я разделяю боль вместе с семьями и близкими жертв нападения», — написал он. Макрон также отметил работу военнослужащих и полицейских, которые действовали «хладнокровно и эффективно».

​Нападение на вокзале Сен-Шарль в Марселе произошло ранее, 1 октября. Неизвестный ударил ножом двух женщин, от полученных ранений они умерли. Во время нападения убийца крикнул «Аллах акбар».

Reuters со ссылкой на очевидцев сообщал, что мужчина набросился на женщину и девушку. Женщине он перерезал горло, а девушку ударил ножом в живот.

Полиция Марселя сообщала, что на вокзале была проведена спецоперация, в результате которой преступника убили. В правоохранительных органах допустили, что нападение могло быть терактом. Антитеррористический отдел французской прокуратуры начал расследование. Глава французского МИДа Жерар Коломб заявил, что лично примет в нем участие. Позже в полиции сообщили, что личность нападавшего установлена.

Крупнейшие теракты в Европе за последнее время

17 августа 2017 года фургон въехал в толпу на улице Рамбла в центре Барселоны. Погибли 14 человек, еще более 100 пострадали. Той же ночью в муниципалитете Камбрильс другая группа напала на пешеходов. В результате второго нападения пострадали 7 человек. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ).

В ночь с 3 на 4 июня 2017 года в центре Лондона произошли два теракта. На Лондонском мосту фургон, в котором находились нападавшие, совершил наезд на пешеходов, после чего не остановился, а продолжил движение и доехал до рынка Боро (Borough Market). Там из транспортного средства вышли трое вооруженных охотничьими ножами, которые атаковали прохожих. Сотрудникам полиции удалось застрелить всех троих нападавших. В результате теракта погибли восемь человек. Ответственность за него взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ).

В ночь с 22 на 23 мая 2017 года после окончания концерта американской певицы Арианы Гранде в Манчесте произошел взрыв. Взрыв прогремел в фойе концертного зала «Манчестер Арена», когда зрители уже выходили из зала. По данным камер видеонаблюдения, предполагаемый исполнитель теракта, Салман Абеди, незадолго до случившегося вернулся из Ливии. В результате взрыва погибли 22 человека, еще 59 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

7 апреля 2017 года грузовик на большой скорости врезался в толпу пешеходов у торгового центра Ahlens Mal в Стокгольме, расположенного на главной пешеходной улице шведской столицы. В результате происшествия погибли четыре человека, еще 15 пострадали. Спустя несколько часов после теракта был задержан гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, который вскоре признал свою вину. Подозреваемый в совершении теракта был связан с террористической группировкой «Исламское государство».

22 марта 2017 года террорист въехал на машине в людей на Вестминстерском мосту в Лондоне, затем врезался в ограждение здания британского парламента, вышел из автомобиля и напал с ножом на полицейского. Полицейский скончался, а террорист был застрелен. Жертвами теракта стали пять человек, еще около 40 получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»

19 декабря 2016 года грузовик с прицепом врезался в толпу посетителей рождественского рынка в Берлине. Он проехал по территории около 80 м, погибли 12 человек, еще 48 пострадали. В кабине находился пассажир, который погиб. Объявленный в розыск подозреваемый 24-летний гражданин Туниса, который управлял автомобилем, позднее был убит в Милане в перестрелке с полицией. Террорист был связан с группировкой «Исламское государство».

14 июля 2016 года в толпу праздновавших День взятия Бастилии на Английском променаде в Ницце врезался грузовик. Машина успела проехать по набережной около 2 км на скорости 60–70 км/ч, прежде чем была остановлена. Водитель был застрелен полицией. В машине было обнаружено огнестрельное оружие и гранаты, весь арсенал находился в боевой готовности. В результате теракта погибли 84 человека.

22 марта 2016 года два взрыва произошли в Брюсселе: один — в аэропорту, другой — на станции метро «Маэльбек». В результате взрывов погибли 32 человека, более 300 пострадали. Ответственность за теракты взяла на себя группировка «Исламское государство».

13 ноября 2015 года серия терактов произошла в Париже. Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов, три взрыва прогремели вблизи стадиона «Стад де Франс», где проходил матч футбольных сборных Франции и Германии, а на концерте в зале «Батаклан» неизвестные захватили заложников. В общей сложности погибли 129 человек. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство».

7 января 2015 года братья Саид и Шериф Куаши напали на редакцию юмористического журнала Charlie Hebdo в Париже и убили 12 человек. Причиной нападения стала публикация карикатур на исламские темы. Преследование братьев Куаши продолжалось три дня. 9 января в результате спецоперации они были убиты.

Теги: Франция , нападение , Марсель , Эммануэль Макрон
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