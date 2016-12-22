На митинге против цензуры на YouTube в Москве задержали 22 человека

В Москве во время митинга против цензуры в интернете были задержаны 22 человека, в том числе четыре журналиста. Об этом сообщил РБК координатор движения «Артподготовка» Александр Расторгуев.

«Сейчас мы находимся около Москворецкого отдела полиции. Всем предъявили [протокол по статье] 20.2 п. 6, якобы мешали проходу граждан. Одну девушку только что отпустили», — рассказал он.

Митинг против цензуры в YouTube проходил у офиса Google в Москве, расположенного по адресу улица Балчуг, 7.

Расторгуев рассказал РБК, что у офиса Google собрались противники «сотрудничества YouTube с российскими властями». «Без лозунгов, без плакатов. Собрались поговорить и выразить российскому YouTube [протест]. Он «списывает» голоса просмотров у очень многих оппозиционных блогеров, так меньшее количество людей их смотрит», — рассказал Расторгуев.

О том, что на митинге начались задержания, сообщал также правозащитный ресурс «ОВД-Инфо», который занимается мониторингом политических преследований в России. По данным портала, задержанных доставляли в ОВД Замоскворечье, однако уже к 17.30 их стали постепенно отпускать из ОВД без протоколов и без дачи объяснений.

На момент публикации заметки в полиции оставались только восемь человек, сообщил РБК Александр Расторгуев.