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КНДР ответила Трампу угрозой организовать «конец света» для США
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КНДР ответила Трампу угрозой организовать «конец света» для США
Политика, 09:15
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КНДР ответила Трампу угрозой организовать «конец света» для США
Пхеньян не отказался от воинственной риторики в ответ на последние действия США. На этот раз КНДР пригрозила президенту США Дональду Трампу «морем огня» и «концом света» для его страны
Фото: Reuters

Северная Корея призвала США прекратить враждебную политику в отношении КНДР и напомнила американскому президенту, что его действия могут привести «к концу света». Об этом заявил представитель комитета Северной Кореи за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе, его слова приводит южнокорейское агентство Yonhap.

«Дальнейшее безрассудное поведение Трампа, который не знает ничего о себе и своем противнике, только укрепит желание армии и народа КНДР ответить репрессивными мерами в отношении Соединенных Ш​татов. Это ускорит приближение конца света в США. Трампу стоит помнить об этом», — говорится в заявлении.
Представитель КНДР также осудил американского лидера за то, что он подписал указ о введении санкций против Северной Кореи. «Мы снова предупреждаем старого психопата из Америки, чтобы он не впадал в истерию. Его размахивание санкционной дубинкой и демонстрация мускулов с помощью бомбардировщиков, которые летают перед приведенными в боевую готовность вооруженными силами КНДР, — это акт самоубийства», — заявил северокорейский представитель. Он отметил, что действия Трампа могут привести к «ядерной катастрофе», которая «превратит Америку в море огня».

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Во вторник, 26 сентября, Министерство финансов США приняло пакет санкций против восьми банков КНДР и 26 человек, которые, по мнению американского ведомства, были связаны с «финансовыми сетями» КНДР. Ограничения были введены в отношении граждан северокорейской республики, которые выступают представителями северокорейских банков на территории Китая, России, Ливии и Объединенных Арабских Эмиратов.

В американском Минфине отметили, что ограничительные меры были приняты в ответ на разработку Северной Кореей «оружия массового уничтожения» и из-за нарушений резолюций Совета Безопасности ООН. В ведомстве выразили надежду, что санкции помещают КНДР получить доступ к международной финансовой системе.

В Белом доме 21 сентября был одобрен новый пакет санкций в отношении КНДР и стран, у которых есть бизнес-связи с северокорейской республикой. В том числе, введен 180-дневный запрет на посещение США для самолетов и судов, заходивших в КНДР.

Авторы: Надежда Карнаухова, Владислав Гордеев.
Теги: КНДР , Северная Корея , Дональд Трамп
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