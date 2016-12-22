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Кудрин заявил об имиджевых рисках для России от новых санкций США
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Кудрин заявил об имиджевых рисках для России от новых санкций США
Война санкций, 15:51
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Кудрин заявил об имиджевых рисках для России от новых санкций США

Новые санкции США, идущие в одном пакете с ограничениями в отношении КНДР и Ирана, несут имиджевые риски для России, заявил на Ярмарке финансовых и биржевых услуг FinFair председатель Совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Об этом сообщает «РИА Новости»

Кудрин отметил, что сами по себе санкции, подписанные американским президентом в августе, уже наносят России репутационный ущерб, так как означают долгое сохранение ограничений. Кроме того, американский закон о санкциях приравнивает Москву к Тегерану и Пхеньяну. «Очень неприятно стоять в одном ряде с Ираном и Кореей. И в общем в этом смысле закон несет новые имиджевые риски для России», — объяснил он.

Кудрин добавил, что антироссийские санкции могут сохраняться десятилетиями.

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Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал одобренный Конгрессом закон о новых антироссийских санкциях. В этом же документе прописываются санкции в отношении Ирана и КНДР. Согласно документу, глава аменриканского государства ограничен в вопросе снятия санкций в отношении этих стран.

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В первую очередь, ограничения касаются российских нефтегазовых компаний. Так, кредитование «Роснефти», «Газпром нефти», НОВАТЭКа и «Транснефти» сокращено с 90 до 60 дней. Ограничивается передача американских технологий для разведки и добычи углеводородов на арктическом шельфе. Для уже ведущихся проектов «Газпром нефти», «Газпрома», «Сургутнефтегаза», «Роснефти» или ЛУКОЙЛа американским компаниям отныне запрещено поставлять товары, услуги и технологии, если доля названных российских компаний в них превышает 33%. В то же время, ограничения касаются только новых проектов глубоководной и арктической добычи углеводородов, а также в сланцевых формациях.

Также закон подразумевает наказание причастных к кибератакам лиц и их выдворение из США, а также лиц, имеющих отношение к присоединению Крыма к России и тех, кто осуществляет «существенные транзакции» с ГРУ, ФСБ и другими оборонными ведомствами России. Наконец, санкции вводятся в отношении лиц и организаций, помогающих президенту Сирии Башару Асаду разрабатывать оружие массового поражения ив общем повышать оборонный потенциал.

Теги: США , Алексей Кудрин , антироссийские санкции
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