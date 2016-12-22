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МИД Кубы заявил о негативных последствиях отзыва дипломатов США
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МИД Кубы заявил о негативных последствиях отзыва дипломатов США
Политика, 00:08
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МИД Кубы заявил о негативных последствиях отзыва дипломатов США

Сокращение числа американских дипломатов на Кубе из-за «акустических атак» является поспешным решением и негативно скажется на двусторонних отношениях. Об этом говорится в заявлении руководителя отдела по связям с США МИД Кубы Жозефины Видаль, опубликованном на сайте ведомства.

«Мы считаем, что решение, объявленное Государственным департаментом США, поспешно и повлияет на двусторонние отношения, в частности, на сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес, и на обмены по разным направлениям между двумя странами», — заявила Видаль.

По ее словам, правительство Кубы не несет никакой ответственности за «акустические атаки» на американских дипломатов. Она отметила, что власти Кубы «серьезно и строго соблюдают все обязательства по Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года в плане обеспечения безопасности аккредитованных в стране дипломатов и членов их семей».

Вместе с тем, она подтвердила готовность Кубы продолжать активное сотрудничество между властями двух стран, чтобы расследовать возникшие инциденты, «но для этого необходимо более эффективное участие США».

Ранее источники CBS News в Белом доме сообщили, что США намерены отозвать большинство работников американского посольства на Кубе. Отзыв должен стать ответом на «акустические атаки» на дипломатов США. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон 27 сентября провел «откровенные и решительные переговоры» с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей.

По словам официального представителя Госдепа США Хизер Нойерт, Тиллерсон донес до Паррильи «всю серьезность ситуации» и отметил, что кубинское правительство «должно быть приверженцами защиты сотрудников посольства и их семей в соответствии с Венской конвенцией».

Паррилья в ходе выступления на Генассамблее ООН 23 сентября призвал США «не политизировать» ситуацию вокруг «акустических атак» и начать совместное расследование этих происшествий.

«Акустические атаки» на американских дипломатов на Кубе начались в августе 2017 года. Госдепартамент США сообщал, что из-за атак пострадали, по меньшей мере, 16 сотрудников американской дипмиссии, у них появились проблемы с нервной системой. ФБР занялся расследованием нападений на дипломатов США. В сентябре 2017 года пять сенаторов-республиканцев направили обращение к Тиллерсону с требованием выслать всех дипломатов Кубы из США и объявить их персонами нон грата.
Теги: США , Куба , акустическая атака
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