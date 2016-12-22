Вещатель CNN в России устранил нарушения после претензий Роскомнадзора

Источник РБК, близкий к компании «Медиа Альянс», выступающей учредителем ООО «Тернер информационные программы и стиль жизни» — вещателя телеканала CNN International в России, сообщил об устранении нарушений, вызвавших претензии Роскомнадзора.

Ранее ведомство заявило, что нашло в деятельности CNN нарушения российского закона о СМИ, за которые предусмотрена административная ответственность.

«Претензии ведомства носили технический характер и были связаны с устаревшими выходными данными, указанными в межпрограммной графике», — заверил источник РБК. По его словам, все нарушения уже устранены.

Ранее источник газеты «Ведомости» также сообщил об устранении нарушений, вызвавших нарекания Роскомнадзора.

«Медиа Альянс» — совместное предприятие Национальной медиа группы (80%) и американской Discovery Communications (20%). В Национальной медиа группе не стали комментировать сообщение Роскомнадзора.