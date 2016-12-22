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Набиуллина заявила о невозможности «вылечить» бизнес-модель «Югры»
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Набиуллина заявила о невозможности «вылечить» бизнес-модель «Югры»
Битва за «Югру», 15:31
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Набиуллина заявила о невозможности «вылечить» бизнес-модель «Югры»

Провести оздоровление банка «Югра», бизнес-модель которого состояла в «агрессивном привлечении» вкладов населения в проекты собственников, было невозможно. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» ​заявила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина.

По ее словам, четыре года назад вклады населения в банк были около 12 млрд, а потом они выросли до 170 млрд руб. «Такое агрессивное привлечение вкладов населения в финансирование бизнес-проектов собственников, которые, скорее всего, не будут сейчас обслуживать кредиты — мы это уже видим на практике. Эта бизнес-модель не лечится», — отметила Набиуллина.

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Отвечая на вопрос, почему банк «Открытие» был санирован, а у «Югры» отозвали лицензию, глава Банка России заявила, что решения принимались отдельно для каждого кредитного учреждения. Она пояснила, что «размеры разные» — «Югра» в десять раз меньше, чем «Открытие».

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По словам Набиуллиной, ЦБ оценивал также системную значимость банков. «Это не только размер, это влияние других участников и финансового рынка и нефинансового рынка. Не только вкладчиков, но и клиентов банка», — сказала она.

Глава ЦБ отметила, что банк «Открытие» выполнял функции финансового посредника, тогда как «Югра» в основном занималась привлечением вкладов населения.

Банк России отозвал лицензию у «Югры» 28 июля.

Решение о санации «Открытия» было принято 29 августа. В ЦБ заявили, что одной из причин принятия такого решение были попытки кредитного учреждения купить компанию «Росгосстрах» и проведенное ранее финансовое оздоровление банка «Траст».

Крупнейшие случаи санации банков в России
Банк «ФК Открытие» в ренкинге «Интерфакс-100» за два квартала 2017 года занимает шестое место по объему привлеченных средств населения (573,8 млрд руб.) и седьмое место по величине активов (2,45 трлн руб.). Это первый случай санации банка из числа системно значимых кредитных организаций.

До этого крупнейшим случаем санации считался Банк Москвы (новое название — БМ-Банк), у которого на момент санации было около 147 млрд руб. привлеченных средств населения. Уставной капитал Банка Москвы был увеличен на 100 млрд руб., инвестором выступила группа ВТБ. Также АСВ предоставило банку заем на 295 млрд руб. В мае 2016 года банк ВТБ завершил процедуру присоединения Банка Москвы.

Банк «Траст» на момент санации в 2014 году держал 138 млрд руб. средств физических лиц. Для помощи банку АСВ выделило 99 млрд руб. за счет средств Банка России. Также АСВ оказало финансовую помощь инвестору — банку «ФК Открытие» в виде займа в размере 28 млрд руб. на срок шесть лет. При этом заем в размере 30 млрд руб., полученный банком «Траст» ранее, был погашен.

В мае 2014 года СМП Банк стал санатором трех банков — Мособлбанка, Инресбанка и Финанс Бизнес Банка, на эти цели СМП Банк получил от АСВ почти 100 млрд руб. на десять лет.

В банке «Пересвет» застряло 22,5 млрд руб. средств физических лиц. В апреле 2017 года Банк России принял решение осуществить санацию «Пересвета» с помощью механизма bail-in, конвертирующего долг кредиторов, включая держателей облигаций. Санатором был выбран подконтрольный «Роснефти» Всероссийский банк развития регионов. Объем ​финансирования за счет кредита Центробанка составил 66,7 млрд руб., а за счет корпоративных кредиторов — 70 млрд руб.

Теги: Банк России , Эльвира Набиуллина , «Югра»
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