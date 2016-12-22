Набиуллина заявила о невозможности «вылечить» бизнес-модель «Югры»

Провести оздоровление банка «Югра», бизнес-модель которого состояла в «агрессивном привлечении» вкладов населения в проекты собственников, было невозможно. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» ​заявила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина.



По ее словам, четыре года назад вклады населения в банк были около 12 млрд, а потом они выросли до 170 млрд руб. «Такое агрессивное привлечение вкладов населения в финансирование бизнес-проектов собственников, которые, скорее всего, не будут сейчас обслуживать кредиты — мы это уже видим на практике. Эта бизнес-модель не лечится», — отметила Набиуллина.

Отвечая на вопрос, почему банк «Открытие» был санирован, а у «Югры» отозвали лицензию, глава Банка России заявила, что решения принимались отдельно для каждого кредитного учреждения. Она пояснила, что «размеры разные» — «Югра» в десять раз меньше, чем «Открытие».

По словам Набиуллиной, ЦБ оценивал также системную значимость банков. «Это не только размер, это влияние других участников и финансового рынка и нефинансового рынка. Не только вкладчиков, но и клиентов банка», — сказала она.

Глава ЦБ отметила, что банк «Открытие» выполнял функции финансового посредника, тогда как «Югра» в основном занималась привлечением вкладов населения.

Банк России отозвал лицензию у «Югры» 28 июля.

Решение о санации «Открытия» было принято 29 августа. В ЦБ заявили, что одной из причин принятия такого решение были попытки кредитного учреждения купить компанию «Росгосстрах» и проведенное ранее финансовое оздоровление банка «Траст».