Минобороны отчиталось о девяти перехватах самолетов-разведчиков за неделю

За последнюю неделю российские истребители ВКС девять раз перехватили иностранные самолеты-разведчики у границ России. Об этом свидетельствуют данные инфографики, опубликованной в официальной газете Минобороны России «Красная Звезда».

Всего же, согласно информации военного ведомства, воздушную разведку вдоль российской границы в течение минувшей недели вели 58 иностранных летательных аппарата. Причем 46 из них, согласно инфографике, вели наблюдение на Западном стратегическом направлении, один — на Юго-Западном, семь — на Арктическом и четыре — на Восточном. Однако нарушений российского воздушного пространства, как подчеркивает издание, допущено не было.

В это время вдоль морских границ России разведывательной деятельностью занимались 12 кораблей.​

Ранее, 15 сентября, за неделю российские истребители вылетали на перехват иностранных самолетов-разведчиков всего пять раз. Об этом тогда свидетельствовали данные Минобороны. При этом всего за семь дней к границам России тогда приблизились 37 самолетов-разведчиков, большая часть из которых (25) была обнаружена на северо-западном направлении.