Орешкин назвал одну из причин ухудшения финансового положения «ВИМ-Авиа»

Одной из причин ухудшения финансового положения авиакомпании «ВИМ-Авиа» стал низкий уровень инфляции. Об этом журналистам заявил министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах Восьмого российско-азербайджанского межрегионального форума, передает ТАСС.

«Во многом, да. Компания привлекает деньги населения на длительный срок, продает заранее билеты, то есть аккумулирует финансовые ресурсы», — сказал он, отвечая на вопрос, повлияла ли низкая инфляция на ухудшение ситуации с «ВИМ-Авиа» по аналогии с банковским сектором. «В условиях низкой инфляции она [авиакомпания] может зарабатывать на этом гораздо меньше денег. Это приводит к ухудшению финансовой модели, ухудшению финансового состояния», — пояснил Орешкин.

Он отметил, что более низкая устойчивая инфляция — это «другой режим работы не только банковской системы, но и всей экономики». В связи с этим схемы бизнесов, которые основаны не на прибыльности и эффективности, а на наращивании объемов за счет инфляционной динамики, на получении денег от населения и временном размещении их в какие-то финансовые инструменты — «становятся неэффективными, невыгодными в ситуации низкой инфляции», подчеркнул министр.

Несмотря на краткосрочные проблемы, которые несет за собой низкая инфляция, в целом «это очень позитивная для экономики история», считает он. Орешкин пояснил, что экономические ресурсы «начинают распределяться более эффективно: они идут в те компании, в те банки, которые имеют здоровые бизнес-модели». «Те, кто не выдерживают критерии эффективности, к сожалению, будут погибать», — заключил он.

Ранее, 25 сентября, Максим Орешкин заявил, что из-за низкой инфляции «вылезли наружу» проблемы российского банковского сектора. «Во многом это положительный эффект низкой инфляции, так как на рынке остаются только те банки, которые конкурентоспособны, которые прибыльны и двигаются вперед», — говорил он.

По его оценке, к концу текущего года инфляция в России составит 3,2% при росте ВВП около 2%. Потом, по словам министра, инфляция «постепенно вернется на 4%, целевой уровень Банка России».

С конца июля 2017 года три крупных банка столкнулись с проблемами. У банка «Югра» Центробанк отозвал лицензию из-за полной утраты банком капитала. В конце августа ЦБ начал санацию «ФК Открытие», а в середине сентября такую же процедуру объявил в отношении Бинбанка.

В московском аэропорту Домодедово 22 сентября были задержаны​ десятки рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» по российским и по международным направлениям. В Росавиации поясняли, что эти задержки связаны с неурегулированной задолженностью авиакомпании перед топливозаправочными организациями. По информации ведомства, проблемы у компании начались из-за того, что она приобрела в лизинг дальнемагистральные Boeing 777 и Airbus А330, но не рассчитала спрос на перевозки.

«ВИМ-Авиа» 26 сентября объявила о прекращении чартерных рейсов. По данным Росавиации, к 27 сентября за рубежом оставались около 38 тыс. клиентов авиакомпании. В самой компании говорили о 16 тыс. человек. В свою очередь, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) число отдыхающих, которые могут пострадать из-за отмены чартерных рейсов авиакомпании, оценили в 100 тыс.

Следственный комитет 28 сентября задержал гендиректора «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева и главного бухгалтера авиакомпании Екатерину Пантелееву. Владельцы «ВИМ-Авиа» Рашид и Светлана Мурсекаевы покинули страну. Ранее СК завел дело в отношении неназванных руководителей «ВИМ-Авиа» по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество»), которые подозреваются в получении 1 млн руб. за продажу билетов, когда уже было известно, что авиакомпания не способна выполнять обязательства перед клиентами.