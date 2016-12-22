Орешкин назвал одну из причин ухудшения финансового положения «ВИМ-Авиа»

Одной из причин ухудшения финансового положения авиакомпании «ВИМ-Авиа» стал низкий уровень инфляции. Об этом журналистам заявил министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах Восьмого российско-азербайджанского межрегионального форума, передает ТАСС.
«Во многом, да. Компания привлекает деньги населения на длительный срок, продает заранее билеты, то есть аккумулирует финансовые ресурсы», — сказал он, отвечая на вопрос, повлияла ли низкая инфляция на ухудшение ситуации с «ВИМ-Авиа» по аналогии с банковским сектором. «В условиях низкой инфляции она [авиакомпания] может зарабатывать на этом гораздо меньше денег. Это приводит к ухудшению финансовой модели, ухудшению финансового состояния», — пояснил Орешкин.
Он отметил, что более низкая устойчивая инфляция — это «другой режим работы не только банковской системы, но и всей экономики». В связи с этим схемы бизнесов, которые основаны не на прибыльности и эффективности, а на наращивании объемов за счет инфляционной динамики, на получении денег от населения и временном размещении их в какие-то финансовые инструменты — «становятся неэффективными, невыгодными в ситуации низкой инфляции», подчеркнул министр.
Несмотря на краткосрочные проблемы, которые несет за собой низкая инфляция, в целом «это очень позитивная для экономики история», считает он. Орешкин пояснил, что экономические ресурсы «начинают распределяться более эффективно: они идут в те компании, в те банки, которые имеют здоровые бизнес-модели». «Те, кто не выдерживают критерии эффективности, к сожалению, будут погибать», — заключил он.
Ранее, 25 сентября, Максим Орешкин заявил, что из-за низкой инфляции «вылезли наружу» проблемы российского банковского сектора. «Во многом это положительный эффект низкой инфляции, так как на рынке остаются только те банки, которые конкурентоспособны, которые прибыльны и двигаются вперед», — говорил он.
По его оценке, к концу текущего года инфляция в России составит 3,2% при росте ВВП около 2%. Потом, по словам министра, инфляция «постепенно вернется на 4%, целевой уровень Банка России».
С конца июля 2017 года три крупных банка столкнулись с проблемами. У банка «Югра» Центробанк отозвал лицензию из-за полной утраты банком капитала. В конце августа ЦБ начал санацию «ФК Открытие», а в середине сентября такую же процедуру объявил в отношении Бинбанка.
В московском аэропорту Домодедово 22 сентября были задержаны десятки рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» по российским и по международным направлениям. В Росавиации поясняли, что эти задержки связаны с неурегулированной задолженностью авиакомпании перед топливозаправочными организациями. По информации ведомства, проблемы у компании начались из-за того, что она приобрела в лизинг дальнемагистральные Boeing 777 и Airbus А330, но не рассчитала спрос на перевозки.
«ВИМ-Авиа» 26 сентября объявила о прекращении чартерных рейсов. По данным Росавиации, к 27 сентября за рубежом оставались около 38 тыс. клиентов авиакомпании. В самой компании говорили о 16 тыс. человек. В свою очередь, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) число отдыхающих, которые могут пострадать из-за отмены чартерных рейсов авиакомпании, оценили в 100 тыс.
Следственный комитет 28 сентября задержал гендиректора «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева и главного бухгалтера авиакомпании Екатерину Пантелееву. Владельцы «ВИМ-Авиа» Рашид и Светлана Мурсекаевы покинули страну. Ранее СК завел дело в отношении неназванных руководителей «ВИМ-Авиа» по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество»), которые подозреваются в получении 1 млн руб. за продажу билетов, когда уже было известно, что авиакомпания не способна выполнять обязательства перед клиентами.
Авиакомпания «ВИМ-Авиа» была создана в октябре 2002 года. Первые рейсы перевозчик осуществлял в основном на азиатском направлении (Вьетнам, Китай, Таиланд). Парк авиакомпании состоит из Boeing 777-300, 777-200, 767-300, 757-200 и Аirbus 319-111, 330-200. По данным ЕГРЮЛ, учредители ООО «ВИМ-Авиа» — Рашид (1%) и Светлана (99%) Мурсекаевы. Также они числятся учредителями признанного в июле 2017 года банкротом ПАО «Инвест Холдинг».
Финансовые показатели
В 2016 году компания показала чистую прибыль 89 млн руб. при выручке 17,174 млрд руб. Стоимость активов по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 10,481 млрд руб., а чистый финансовый долг — 7,007 млрд руб. (источник: ГМЦ Росстата).
Объемы перевозок
По данным Росавиации, в 2016 году компания «ВИМ-Авиа» перевезла 2,076 млн пассажиров, показав прирост по этому показателю на 30% и заняв девятое место в отрасли. В самой компании такой рост связывали с введением в строй новых воздушных судов (четыре Boeing 737-500, два Boeing 767-300, шесть Boeing 777-200 и один Airbus A330-200). С января по август 2017 года количество перевезенных пассажиров продолжило расти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 31,4%. Тем не менее компания опустилась на десятое место, пропустив вперед «Северный ветер».
Проблемы авиакомпании
В 2016 году у компании возникли проблемы с осуществлением пассажирских перевозок. «ВИМ-Авиа» допускала массовые многочасовые задержки рейсов. В июле 2016 года Росавиация предупредила «ВИМ-Авиа» о возможности ограничения сертификата эксплуатанта в связи с массовыми задержками и дала ей неделю на решение всех проблем. Пресс-секретарь перевозчика отмечала, что задержки были связаны с высоким сезоном и попыткой государственного переворота в Турции. На следующий день после вынесения предупреждения в компании заявили о стабилизации ситуации с перевозками и сообщили, что проблемы удалось решить благодаря вводу новых судов.
В 2017 году компания вновь столкнулась с проблемами, когда после задержек в начале июня несколько десятков рейсов было отменено. Представитель Ространснадзора тогда объяснил срыв чартерной программы задержками с ремонтом самолетов. Количество пострадавших из-за проблем «ВИМ-Авиа» в июне 2017 года оценивалось приблизительно в 30 тыс. человек. В итоге авиакомпания в этом месяце выполнила 351 рейс при задержке 55 вылетов (15,7%). В июле—августе проблемы остались: за июль было выполнено 429 рейсов при задержке 59 вылетов (13,8%), а в августе был задержан вылет 59 рейсов из 479 (12,3%).
Проверки и суды
В январе—сентябре 2017 года управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу провело в авиакомпании семь проверок, преимущественно по обращению граждан. По данным картотеки арбитражных судов, в январе—сентябре 2017 года было зарегистрировано 38 дел, в которых авиакомпания выступает ответчиком. За весь 2016 год таких дел зарегистрировано всего 26.