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Редакция «Ленты.ру» сообщила о нападении на свой офис в Москве
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Редакция «Ленты.ру» сообщила о нападении на свой офис в Москве
Общество, 03:38
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Редакция «Ленты.ру» сообщила о нападении на свой офис в Москве

На офис редакции «Ленты.ру» в Москве напали неизвестные, сообщается на сайте издания.

Они напали на здание на Варшавском шоссе, где расположена редакция, в ночь на 29 сентября, говорится в сообщении. ​«Злоумышленники устроили поджог, а также разбили стекла и разрисовали стены корпуса на Даниловской мануфактуре нацистской символикой, в том числе свастикой», — пишет «Лента.ру».

Издание на своей странице в Facebook опубликовало фотографию стены, на которой видна надпись «Врешь, Лента».

В начале сентября журналистка «Новой газеты» Юлия Латынина сообщила, что у нее сгорела машина. Она выразила мнение, что это был поджог. «Ни с того ни с сего загорелась моя машина и сгорела дотла», — говорила она. По мнению Латыниной, машину могли поджечь те же люди, которые 19 июля опрыскали дом и ее машину едким газом неизвестного состава.

Через несколько дней после того, как сгорел автомобиль, журналистка покинула Россию. Она сказала, что находится за границей вместе со своими родителями и возвращаться обратно пока не планирует. Где именно она находится Латынина не уточнила.

Теги: Москва , нападение , "Лента.ру"
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