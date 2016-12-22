В Бенгальском заливе перевернулась лодка со 130 беженцами рохинджа

Лодка, перевозившая 130 беженцев народа рохинджа, перевернулась в Бенгальском заливе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на бангладешское подразделение Международной организации по миграции (МОМ).

В МОМ заявили, что из воды уже достали 13 тел, в том числе восьмерых детей. В конце августа произошла эскалация конфликта между рохинджа (мусульманами) и коренным населением Мьянмы (преимущественно буддистами). В сентябре 2017 года власти Мьянмы сообщили, что в последнюю неделю лета в боях погибли около 400 человек, в том числе 15 военнослужащих страны.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 4 сентября в ходе трансляции в Instagram заявил: «Если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые сегодня совершают преступления, я против позиции России».



В тот же день в Грозном состоялся митинг в поддержку рохинджа. По данным источников РБК, Кадыров также принял участие в митинге и заявил, что «мусульмане Чечни готовы оказать помощь своим братьям в Бирме».

Позднее глава Чечни заявил, что его слова о противлении позиции России по Мьянме «исковеркали и переврали». Президент Владимир Путин, комментируя призыв Кадырова, заявил, что «каждый человек имеет право иметь собственное мнение». Он отметил, что российские власти выступают «против любого насилия» и призывают мьянманские власти взять ситуацию под контроль.