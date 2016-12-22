Самолеты «ВИМ-Авиа» арестованы в зарубежных аэропортах

Самолеты авиакомпании «ВИМ-Авиа» арестованы за долги в аэропортах Даламана, Антальи и Льежа. Об этом сообщил глава Росавиации Александр Нерадько в ходе своего выступления в Госдуме в среду. ​

Нерадько не уточнил общее количество арестованных самолетов.

Ранее представитель авиакомпании сообщал, что для нормализации ситуации необходим выпуск трех самолетов «ВИМ-Авиа» из Антальи и возврат в строй пяти-шести лайнеров, имеющихся в распоряжении перевозчика. Руководство авиакомпании обратилось за господдержкой в размере 800–840 млн руб.

25 сентября «ВИМ-Авиа» прекратила чартерные полеты, совладелец компании Рашид Мурсекаев заявил, что авиакомпанию планируется передать под внешнее антикризисное управление. Общая задолженность, по данным Ассоциации туроператоров России, может достигать 10 млрд руб. Пассажиров «ВИМ-Авиа» выразили готовность перевезти семь авиакомпаний («Уральские авиалинии», «АйФлай», Red Wings, NordStar, «Икар», «Северный ветер» и «Якутия»). На эти цели из бюджета будет выделено 200 млн руб.