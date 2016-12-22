Moody's повысило рейтинги Московского кредитного банка

Рейтинговое агентство Moody's повысило долгосрочные рейтинги приоритетного необеспеченного долга в национальной и иностранной валютах Московского кредитного банка (МКБ) с «B1» до «Ba3». Прогноз стабильный. Об этом говорится в пресс-релизе агентства.

Кроме того, Moody's повысило долгосрочные депозитные рейтинги банка с «B1» до «Ba3». Оценку риска контрагента МКБ повысило с уровня «Ba3 (cr)» до «Ba2 (cr)». Базовая оценка кредитоспособности банка была понижена с «b1» до «b2».

Агентство повысило долгосрочные рейтинги МКБ, так как эксперты считают высокой вероятность получения поддержки кредитной организации от Центробанка при возникновении необходимости. Эксперты также отметили, что показатели платежеспособности банка останутся стабильными в течение следующих 12–18 месяцев.

В агентстве считают, что кредитоспособность МКБ «всё больше зависит от стратегии предоставления значительного финансирования небольшому числу клиентов с высокой долей заемных средств». С этим связано понижение оценки кредитоспособности банка.

26 сентября «Ведомости» сообщили, что инвесторы распродают «вечные бонды» МКБ, стоимость которых только за 25 сентября снизилась на 7 п.п. К 18:00 понедельника бумаги стоили 74% от номинала, что соответствует доходности 16% годовых. Позже концерн «Россиум», которому принадлежит 56,83% акций МКБ, объявил, что намерен выкупить субординированные еврооблигации банка.



Московский кредитный банк был упомянут в рассылке «Альфа-Капитала» в августе 2017 года в числе банков, положение которых нестабильно. В письме за подписью директора по работе с состоятельными клиентами Сергея Гаврилова были также упомянуты «ФК Открытие» и Бинбанк.