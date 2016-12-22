Журналистку «Комсомольской правды» не пустили в Молдавию

Журналистку газеты «Комсомольская правда» Дарью Асламову не пустили в Молдавию и отправили в Румынию. Об этом сообщается на сайте издания.



Как отмечается в сообщении, Асламова прибыла в Молдавию, чтобы взять интервью у молдавского лидера Игоря Додона. По данным «Комсомольской правды», у нее «на руках было письменное согласие» президента Молдавии. Когда Асламова прибыла на паспортный контроль, там были пограничники с ее фотографиями. Как отмечает газета, они «без объяснения причины» сказали журналистке, что ей запрещен взъезд в Молдавию, «схватили за руки и буквально протащили по всему аэропорту».

Затем Асламову посадили в самолет до Бухареста и отправили в Румынию. Пограничники журналистке «не представились, не показали какие-либо документы», сообщает газета.

Асламова рассказала «Комсомольской правде», что получила сообщение от пресс-службы президента Молдавии о том, что въезд в страну для нее закрыт, когда она уже была в Бухаресте. «Если вы сможете пересечь границу, президент даст вам интервью, но больше мы не в силах ничего сделать, на границу уже переданы ваши данные», — сказали мне», — сказала журналистка. В интервью ТАСС она сообщила, что ее молдавские пограничники «буквально выволокли из здания аэропорта и впихнули в самолет». Асламова охарактеризовала действия пограничников, как «представителей какой-то хунты».

Президент Молдавии Игорь Додон заявил в интервью «Комсомольской правде», что не знают причину запрета на въезд в страну Асламовой. Он подтвердил, что с ней была договоренность об интервью на среду, 27 сентября. «Будем выяснять причину, как только появятся новости, сразу вам сообщим», — сказал молдавский лидер.

В марте 2015 года сообщалось, что Молдавия объявила автора документального фильма «Крым. Путь на Родину» Андрея Кондрашова и генерального директора агентства «Россия сегодня» Дмитрия Киселева персонами нон грата. В январе 2016 года журналисту ВГТРК Александру Балицкому было запрещено въезжать в Молдавию на пять лет.