Микаил Шишханов покинет совет директоров «РуссНефти»

Совет директоров «РуссНефти» покидает совладелец Бинбанка Микаил Шишханов, сообщил источник ТАСС и подтвердил источник РБК, близкий к «РуссНефти». В действующем составе совета директоров числятся 13 человек. Возможно, после ухода Шишханова количество мест в совете сократится до 12, допускает собеседник РБК.

Акционеры «РуссНефти» (входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева) на внеочередном собрании 17 ноября рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий совета директоров, сообщила компания. Акционеры также рассмотрят вопрос об определении количественного состава совета директоров компании и избрании нового совета.

Шишханов выходит из совета директоров «РуссНефти», так как полностью распродал активы, входящие в группу «Сафмар», добавляет источник РБК, близкий к «РуссНефти». Об этом Шишханов сам говорил в интервью «РИА Новости» 22 сентября. «Если что-то и осталось, то там 0,001%», — объяснял бизнесмен. По словам источника РБК, активы Шишханова остались в семье Гуцериевых. Представитель «РуссНефти» отказался от комментариев.

На прошлой неделе стало известно, что Шишханов обратился к ЦБ с просьбой рассмотреть возможность санации Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора. Бизнесмен признался, что «не рассчитал бизнес-силы». 21 сентября ЦБ объявил о санации Бинбанка, в нем назначена временная администрация. Поначалу Шишханов заявлял о желании сохранить в банке 25%, а затем увеличить долю, но затем изменил свои планы и решил выйти из банковского бизнеса.