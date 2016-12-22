Минкультуры рассказало об идее следить за соблюдением ПДД в фильмах

Правительство поручило МВД и Министерству культуры подготовить рекомендации по соблюдению правил дорожного движения в отечественных фильмах, сообщили РБК в пресс-службе Минкультуры.
«Правительство поручило МВД России (Минкультуры России указано соисполнителем) подготовить рекомендации по соблюдению правил дорожного движения в создаваемых кинопроизведениях. На данный момент этот вопрос прорабатывается», — сказали в ведомстве.
За дополнительной информацией Минкультуры рекомендовало обратиться в МВД России. РБК направил запрос в ведомство.
Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что власти должны иметь право ограничить курение как художественный прием в фильмах с господдержкой. Режиссер Никита Михалков, в свою очередь, выступил против этой идеи.
В мае Центр разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП) предложил правительству запретить показывать употребление спиртных напитков на телевидении с 06:00 до 23:00. Тогда заместитель министра культуры России Владимир Аристархов заявил РБК, что демонстрация потребления алкоголя необязательно его пропагандирует.