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Экс-конгрессмена осудили за откровенную переписку с девочкой-подростком
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Экс-конгрессмена осудили за откровенную переписку с девочкой-подростком
Политика, 19:16
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Экс-конгрессмена осудили за откровенную переписку с девочкой-подростком

Бывшего конгрессмена от штата Нью-Йорк Энтони Вайнера приговорили к 21 месяцу лишения свободы за то, что он вел интимную переписку с 15-летней девочкой и отправлял ей интимные фотографии, передает Reuters.

Обвинение просило суд приговорить его к 21–27 месяцам лишения свободы. Адвокаты Вайнера просили суд приговорить 53-летнего подзащитного к условному сроку, заявив, что он предпринимал такие действия «из-за своей неконтролируемой болезни». ​

Скандал вокруг Вайнера разыгрался в 2011 году после того, как в интернет попали его интимные фотографии. На тот момент он был конгрессменом от штата Нью-Йорк. Тогда выяснилось, что он отправлял свои откровенные фотографии женщинам. Скандал привел к его отставке. Супруга Вайнера Хума Абедин, которая является помощницей политика Хиллари Клинтон, заявляла, что поддерживает и прощает его, однако в мае 2017 года она подала на развод.

В мае 2017 года Вайнер признался, что он отправлял материалы интимного характера несовершеннолетней, пишет CNBC. По версии следователей, он также просил девушку прислать ему интимное видео, отмечает телеканал. Следователи уверены, что Вайнер поддерживал контакт с девочкой даже после того, как узнал, что она несовершеннолетняя. О том, что он вел с ней переписку, стало известно после того, как девушка рассказала об этом в интервью одному из британских СМИ за $30 тыс., пишет CNBC. После этого ФБР приступило к расследованию.

В ноябре прошлого года ФБР обнаружило письма, связанные с делом о переписке экс-кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, в компьютере Энтони Вайнера. «ФБР нашло электронные письма, связанные с пребыванием Хиллари Клинтон на посту госсекретаря», — говорил источник CBS News. Утечка была обнаружена во время расследования в отношении экс-конгрессмена.

Теги: суд , США , Энтони Вайнер
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