В Госдуме назвали дату создания законопроекта о регулировании криптовалют

Законопроект о регулировании криптовалют будет готов в октябре. Документ призван регулировать ​вопросы обмена валют, возможную регистрацию майнеров и проведение ICO (Initial Coin Offering — первичное размещение в токенах). Об этом журналистам рассказал ​глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, передает ТАСС.

​«Подходы готовы, думаю, в течение месяца мы определимся окончательно. Когда законопроект будет готов? Я думаю, что в течение октября», — сказал Аксаков.

Он подчеркнул, что законопроект разрабатывается совместно с Банком России. Как сообщает «Интерфакс», Госдума сможет рассмотреть инициативу в декабре. «Поскольку это финансовый инструмент, мы возьмем за основу те документы, которые уже применяются к другим финансовым инструментам», — добавил Аксаков.

Ранее Госдума объявила конкурс на проведение исследования блокчейна, рынка криптовалют и оценки рисков их использования. Как ожидается, результаты исследования станут основой нового законопроекта. Кроме того, победитель конкурса должен будет разрабатывать предложения по противодействию угрозам, которые несут данные технологии.